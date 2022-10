Con gái Như Quỳnh không muốn xuất hiện giống mẹ

Liveshow The best of Như Quỳnh sẽ được diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, đơn vị sản xuất cho biết sẽ có nhiều cái "nhất" trong chương trình này.

Với tên gọi The best of Như Quỳnh, nữ danh ca mong muốn mang tới liveshow những điều đặc biệt nhất, không chỉ là những tác phẩm đã mang đến cho Như Quỳnh vị trí không thể thay thế trong lòng công chúng như Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh, Những ngày xưa thân ái… mà còn nhiều giá trị mang tính độc bản khác. Trong đó, dàn khách mời tham gia chương trình sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều sự ngạc nhiên như Mạnh Đình, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, NSND Lệ Thuỷ, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư..

Ca sĩ Như Quỳnh.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ca sĩ Lâm Thuý Vân và nhạc sĩ Tùng Châu về nước để tham gia chương trình. Chương trình được dẫn chuyện bởi Hồng Đào, Tùng Leo, và MC Anh Khoa,... Ngoài ra, cho đến hiện tại, vẫn còn ba gương mặt khách mời trong show diễn được nhà tổ chức giấu kín.

Liveshow The best of Như Quỳnh còn là cuộc hội ngộ của nhiều bản hit nhạc Hoa lời Việt và các nhạc sĩ Việt Nam gạo cội từ Lam Phương, Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Văn Đông, Trúc Hồ cho đến gần đây như Nguyễn Hoàng Duy, Dương Khắc Linh…

Với dàn diễn viên đủ các màu sắc nghệ thuật như thế, phải chăng Như Quỳnh muốn khách mời yểm trợ cho mình vì đã có tuổi khó ôm đồm hết cả một show diễn?, trả lời câu hỏi của VietNamNet, Như Quỳnh nói: "Điều đó đúng và cũng không đúng. Ở độ nào cũng có cái đẹp của nó. Hiện tại, tôi đang sống với năng lượng tràn đầy và không vì đó mà tôi hát ít đi, hát không tốt như trước. Càng ngày, tôi càng thấy mình có thêm trải nghiệm để hát tốt hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được yêu nhiều hơn và cũng hạnh phúc nhiều hơn".

Giám đốc sản xuất chương trình Phạm Anh Khoa chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ hát chung sân khấu một chương trình thì cần giống nhau về màu sắc âm nhạc nhưng lần các nghệ sĩ được mời sẽ trình bày với Như Quỳnh với những tiết mục đặt biệt, lần đầu xuất hiện trên sân khấu và cũng chỉ có trong liveshow Như Quỳnh để khán giả thấy, Như Quỳnh không chỉ được biết đến ở dòng nhạc trữ tình quê hương mà còn ở nhiều thể loại âm nhạc khác, một tài năng của sự đa dạng. Nhiều người khi được mời còn bất ngờ hỏi lại, sẽ làm gì trong show".

Như Quỳnh tiết lộ Trấn Thành đến không phải để làm MC. “Tôi và Trấn Thành quen biết từ lâu, rất thân thiết. Chúng tôi hay hỏi chuyện, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề trong các lần đi show ở hải ngoại. Trong suốt thời gian tôi gặp biến cố đều có sự động viên từ Trấn Thành. Tôi rất vui vì Trấn Thành nhận lời xuất hiện trong show diễn này dù phải sắp xếp rất nhiều lịch công việc”, Như Quỳnh chia sẻ.

Chia sẻ về việc liệu có cho con gái hát chung sân khấu với mình trong liveshow lần này, Như Quỳnh cho biết: "Nếu đủ duyên, cháu sẽ xuất hiện trên sân khấu lần này, nhưng còn nhiều lý do tế nhị nên không biết cháu có thể xuất hiện lần này không. Cháu cũng nói, con có thể xuất hiện nhưng không thể giống như mẹ được".