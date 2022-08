‘Cơn mưa’ quà tặng tại sự kiện tri ân khách mua căn hộ The Sakura

Tri ân đậm chất Nhật, rinh quà “chuẩn xanh”

Xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ, hàng ngàn khách tham dự sự kiện tri ân với chủ đề: “Bloom Up” tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua tại Vinhomes Smart City (Hà Nội) đã có dịp tham gia chuỗi hoạt động thú vị, đem tới nhiều cung bậc cảm xúc.

Ngay khi đặt chân tới vườn Nhật The Zen Park rộng hơn 6ha, những chủ nhân tương lai được chào đón bằng những thanh âm du dương, trầm bổng ngập tràn cảm xúc, như dẫn lối du khách chạm vào những cảm xúc tinh tế từ xứ sở hoa anh đào.

Cùng với đó, ban tổ chức sự kiện đã bố trí một tiệc canape sang trọng và tinh tế. Khách mời vừa tản bộ trên những con đường uốn lượn ngập tràn hoa cỏ, hồ nước tĩnh lặng vừa chậm rãi thưởng thức ẩm thực thanh tao.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, khách mời còn có dịp thưởng lãm vườn Nhật Zen Park với hệ cảnh quan được thiết kế đẹp mắt, tinh tế đến từng chi tiết. Không gian xứ Phù Tang hiện ra rõ nét với núi đá, vườn tùng La Hán, đường dạo đèn lồng rực rỡ… Tất cả được tạo hình tỉ mỉ và chi tiết, mang tới chất Nhật đặc trưng giữa Vinhomes Smart City.

“Tôi từng đến đây nhiều lần rồi, những mỗi lần đặt chân tới vườn Nhật Zen Park này đều có cảm xúc mới mẻ, với nguồn năng lượng tươi mới và tích cực”, chị Ngọc Lan, khách tham dự chia sẻ.

Không khí sự kiện càng về sau càng bùng nổ khi có sự xuất hiện của những ca sĩ nổi tiếng. Vicky Nhung khuấy động hoạt động âm nhạc bằng những bản hit quen thuộc. Đặc biệt, sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh liên tiếp nhận được sự cổ vũ, reo hò từ khán giả. Anh mang tới những ca khúc vui tươi, góp phần tăng “sức nóng” cho bữa tiệc tri ân.

Tâm điểm sự kiện là chương trình bốc thăm trúng thưởng "Mua nhà chất Nhật - Rinh quà chuẩn Xanh". Sau những giây phút bốc thăm hồi hộp, những phần quà giá trị với Giải đặc biệt là chiếc xe điện VinFast VF e34 chính thức có chủ.

Các giải Nhất là 2 xe máy điện VinFast Klara S 2022; 3 giải Nhì mỗi giải là 1 voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl trị giá 10 triệu đồng; và 10 giải Ba tương ứng với 10 voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, 10 khách hàng đến với chương trình đã nhận được quà tặng là 1 chỉ vàng đến từ phần quay số may mắn dành cho khách mời.

The Sakura - tiêu chuẩn vượt trội, nâng tầm chuẩn sống

Phân khu The Sakura đánh dấu cột mốc quan trọng khi là sản phẩm hợp tác giữa Vinhomes và tập đoàn SAMTY (đơn vị phát triển BĐS hàng đầu Nhật Bản đã có 40 năm hình thành và phát triển), mang đến sản phẩm với tiêu chuẩn vượt trội và dịch vụ, tiện ích đầy đủ, đẳng cấp nâng tầm cuộc sống cư dân. Chú trọng đặc biệt vào kiến tạo hệ sinh thái nội khu, The Sakura mang tới không gian để cư dân thư giãn với vườn Nhật an nhiên.

Khác biệt hoàn toàn với các phân khu khác, The Sakura xây dựng hệ thống tiện ích nội khu cao cấp như: Quảng trường nước Ashi, Vườn thiền Bạch Hạc, Thung lũng hoa Hokkaido, Hồ cảnh quan Nikko, Vườn trà đạo Chaniwa...

Về vị trí, phân khu còn thể hiện vị thế đẳng cấp khi nằm tại giao lộ “tam giác vàng” của 3 tuyến Metro trọng yếu số 5 -0 6 - 7, từ đó mở ra kết nối đến các điểm trong thành phố. Cư dân tương lai còn có thể kết nối nhanh chóng tới nhiều khu vực khách trong thành phố thông qua các trục giao thông lớn như: Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3, Trần Duy Hưng; đại lộ Lê Trọng Tấn…

Đặc biệt, The Sakura là phân khu hiếm hoi tại Vinhomes Smart City sở hữu 4 trường Vinschool xung quanh, xây dựng môi trường giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế - hành tranh vững chắc để trở thành những công dân toàn cầu.

