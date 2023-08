Chiều 6/8, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết, khoảng 15h15 chiều 4/8, tại nhà anh Nguyễn Đình Tuyển (SN 1975, ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) Công an xã Đông Sơn phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thế bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc, bằng hình thức xóc đĩa.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Tuyển (chủ nhà), Nguyễn Văn Tam (SN 1994), Hoàng Văn Mạnh (SN 1986), Lê Tiến An (SN 1992), Nguyễn Trọng Quyết (SN 1991), tất cả ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế và Triệu Văn Nguyên (SN 1987, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ: 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị bằng tre, 5 xe máy, tiền thu tại chiếu bạc hơn 11 triệu đồng, tiền trên người các đối tượng giao nộp là gần 22 triệu đồng.