Cán bộ Công an huyện Pác Nặm đến tận nhà, thực hiện các thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Theo Báo Bắc Kạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn về cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân đến độ tuổi, những ngày này lực lượng Công an huyện Pác Nặm đã nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 13/6/2023, trên địa bàn huyện đã thu nhận 27.650 hồ sơ cấp CCCD. Trong đó, chỉ tiêu được giao trong tháng 6/2023 cấp 1.000 tài khoản CCCD và 14.000 tài khoản định danh điện tử.

Công an huyện đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử trên địa bàn huyện, giao Đội Cảnh sát QLHC về TTXH xây dựng lịch cụ thể thu nhận tại địa bàn các xã.

Tính đến ngày 14/6/2023 còn 136 công dân theo danh sách chưa được thu nhận CCCD, chủ yếu là số công dân hiện tại vắng mặt tại nơi cư trú chưa xác định được nơi đến, đang đi chấp hành án, sai lệch thông tin và một số công dân bị tâm thần... Công tác thu nhận thông tin của những trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Công an huyện thực hiện các bước kỹ thuật cấp CCCD cho người dân thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn.



Theo Thượng tá Tống Văn Công, Trưởng Công an huyện Pác Nặm: Đơn vị đã chỉ đạo, đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật không có khả năng đi lại, các trường hợp chưa chủ động đến địa điểm thu nhận thì tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ thu nhận CCCD cho người dân.

Đến nay toàn bộ số người già yếu, khuyết tật trên địa bàn đã được thu nhận hồ sơ CCCD. Đối với số tài khoản định danh điện tử, hiện Công an huyện đã thu nhận được 7.003 hồ sơ, trong đó kích hoạt được 3.583/14.000 tài khoản, đạt 25,5%.

Công an huyện Pác Nặm bố trí tổ công tác đến nhà những người khuyết tật để thực hiện các bước thủ tục cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho người dân thôn Nà Tậu, xã Công Bằng.

Việc thực hiện chỉ tiêu định danh hiện gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của một số người dân về lợi ích cũng như sự cần thiết của tài khoản định danh điện tử còn thấp, nên chưa chủ động đi làm thủ tục thu nhận hồ sơ định danh điện tử.

Pác Nặm là huyện vùng núi, nhiều địa bàn chưa có điện, chưa có mạng internet nên việc tuyên truyền, hướng dẫn tại các thôn bản còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, Công an huyện Pác Nặm đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, thu nhận thông tin cấp CCCD gắn với tài khoản định danh điện tử. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ việc chỉnh sửa, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã và sự đồng thuận của người dân để hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Theo Đình Văn (Báo Bắc Kạn)