Công an Bình Dương lên tiếng về thông tin 'mỗi mắt camera giá hơn 1 tỷ đồng'

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội diễn ra sáng 7/12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về đề án lắp đặt camera trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc lắp hệ thống camera - Ảnh: X.A

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Thân - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát bao gồm nhiều hạng mục như trung tâm điều hành, phần mềm quản lý lưu trữ hình ảnh, xây dựng các trụ thiết bị, đường truyền, tủ điện,...

Ngoài ra, hệ thống camera này có các chức năng điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính như: Đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe có thể xảy ra; đo tốc độ phương tiện (dự liệu truyền về máy chủ xác lập, in biên bản vi phạm đúng lỗi); cảnh báo hoặc thông báo cháy chính xác vị trí; giám sát cháy tầm cao, có thể báo cháy và phát hiện cháy từ khoảng cách 6 km; dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường. Do vậy, số tiền khái toán 469 tỷ đồng là không quá cao cũng như không bất thường.

Trước việc dư luận xôn xao khi tính trung bình hơn 1 tỷ đồng cho 1 mắt camera, Thượng tá Nguyễn Minh Thân cho rằng định giá như trên rất vô lý, cố tình hiểu sai vấn đề và suy diễn dẫn đến nhiều dư luận không hay.

Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Phòng CSGT và các cơ quan chức năng tiến hành công tác khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt camera.

Theo kế hoạch, sẽ lắp thí điểm 28 camera tại tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn thị xã Bến Cát, do đây là điểm phức tạp về giao thông.

Dự kiến sẽ lắp 40 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại 3 giao lộ thuộc tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn vì đây là nơi có lượng phương tiện lưu thông đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Thời gian đưa vào vận hành dự kiến từ quý II/2023.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cũng cho hay, sắp tới sẽ triển khai hệ thống camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông tại 205 điểm với 421 camera. Dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương, Công an tỉnh sẽ tiến hành thủ tục để trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt thiết kế chi tiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bình Dương là địa phương có lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn do có nhiều khu, cụm công nghiệp cùng các dịch vụ vận tải. Thế nhưng tới nay tỉnh này vẫn chưa có hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông qua camera (phạt nguội).