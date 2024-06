Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và thực hiện Đề án 06/CP được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các phần mềm do Bộ Công an và Công an tỉnh nghiên cứu, phát triển. Nhiều đơn vị, công an địa phương đã huy động cán bộ, chiến sĩ làm thêm ngoài giờ thực hiện công tác số hóa đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả, đã số hóa hơn 720 ngàn hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trước 1/7/2022 và hơn 560 ngàn hồ sơ phát sinh sau 1/7/2022.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp nhận, xử lý trên Cổng dịch vụ công ở các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đăng ký quản lý con dấu và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT đạt 100%.

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin thời gian qua, Tổ an ninh mạng Công an tỉnh đã kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đối với 126 thiết bị máy tính phục vụ Đề án 06 tại 11/11 Đội Cảnh sát QLHC về TTXH của công an cấp huyện và 64/111 Công an cấp xã.

Thực hiện giám sát, phát hiện, cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tấn công mã độc, các hành vi vi phạm chính sách, quy định về an ninh an toàn thông tin hệ thống mạng nội bộ. Kịp thời rà soát phát hiện xử lý các lỗ hổng bảo mật và mã độc đánh cắp dữ liệu.

Tại hội nghị có 13 ý kiến phát biểu tham luận chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả và nêu lên những khó khăn vướng mắc. Đồng thời đề ra giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương, đơn vị mình.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương phải nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là xu thế tất yếu, trong đó Đề án 06 giữ vai trò then chốt, quyết định, từ đó có những chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện hiệu quả. Các đơn vị nghiệp vụ chủ động tham mưu để hoàn thiện hạ tầng, phần mềm, nguồn nhân lực triển khai thực hiện chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Về Đề án 06, trước mắt tập trung hoàn thành cao điểm “90 ngày đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ”. Đẩy mạnh công tác tham mưu, đôn đốc triển khai, cung cấp thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án và 28 dịch vụ công theo quyết định 422, ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Bình Phước