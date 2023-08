Ngày 25/8, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) vào tối 21/8.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện Tuy Phong khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 23/8, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Hoài Bảo" đăng bài viết kèm theo hình ảnh bàn thờ của 1 nam thanh niên và đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn giao thông có Cảnh sát giao thông (CSGT) tại hiện trường.

Bài viết sau đó đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận tiêu cực trên cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Công an huyện Tuy Phong và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ và xác định: Vào khoảng 21h30 tối 21/8, Tổ tuần tra kiểm soát gồm 5 CSGT thuộc Công an huyện Tuy Phong và 2 Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát sơ động - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nội thị thị trấn Liên Hương và tuyến đường xã Phước Thể.

Trong lúc tuần tra ở cạnh Trung tâm Văn hóa huyện, một cán bộ CSGT phát hiện xe máy do nữ thanh niên điều khiển chở theo nam thanh niên đi ngược chiều. Lúc này, nữ thanh niên tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, cán bộ CSGT quay xe lại chạy theo sau thì thấy chiếc xe máy đã đi xa, mấu dấu nên quay trở lại.

Khi đến đoạn đường nhánh bên cạnh công trình công cộng huyện, cán bộ CSGT này phát hiện có ánh đèn và đông người tụ tập nên chạy xe vào xem tình hình, thì phát hiện 1 nữ, 1 nam thanh niên bị thương và xe máy nằm bên đường.

“Do xe mô tô giao thông không thuận tiện trong việc đưa nạn nhân đi cấp cứu nên cán bộ CSGT đã gọi điện cho đồng nghiệp điều khiển xe ô tô bán tải đến hỗ trợ. Vì khu vực này chưa có tên đường, sợ đồng nghiệp không đến đúng vị trí nên CSGT đã chạy xe mô tô ra đầu đường nhánh để đón và phân công một đồng nghiệp khác ở lại bảo vệ hiện trường, hỗ trợ lo cho 2 người bị thương”, Công an Bình Thuận thông tin.

Sau đó, tổ tuần tra cùng người dân đưa 2 nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Tuy Phong cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận. Tuy nhiên, nam thanh niên tên N.L.H.B. (17 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện, người còn lại đang được cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Tuy Phong phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành trích xuất camera để phục vụ điều tra.

Kết quả hình ảnh camera nhà dân gần đó ghi lại, lúc 21:47:35 có 1 xe máy di chuyển với tốc độ cao chạy ngang qua, sau đó, có 2 người dân và 2 xe máy di chuyển theo hướng đến hiện trường vụ tai nạn. Đến 21:49:17 thấy xe mô tô của CSGT di chuyển qua.

Công an huyện Tuy Phong đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và mời các chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên lên làm việc.