Ngày 7/7, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lực là nhân viên Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Theo điều tra ban đầu, bị can Lực cấu kết, giúp sức cho Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi) và Đỗ Thị Yến Phương (33 tuổi, nhân viên Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ) kê khống số lượng hàng hóa (kít xét nghiệm), làm thủ tục để bộ phận mua sắm của bệnh viện thành toán đầy đủ giá trị lô hàng.

Công ty Việt Á sau đó sẽ chi lại giá trị hàng hóa khống đã thanh toán (sau khi trừ chi phí, chiết khấu…) chuyển cho Lực. Bị can Lực rút tiền đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Phương và Thùy.

Hồi tháng 3, Công an TP Cần Thơ đã đọc lệnh khởi tố hai bị can Phương và Thùy. Ảnh: CACC

Hồi tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thùy và Phương về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an, từ năm 2017 đến năm 2021, hai bị can này có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hoá chất tách chiết, kít xét nghiệm viêm gan B, C… để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của Công ty Việt Á.

Cả hai được cho đã cấu kết với nhân viên Công ty Việt Á làm khống hàng hóa (bao bì, nhãn mác giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc), thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng (trong đó có hàng khống).

Sau khi đã bệnh viện đã thanh toán, hai nhân viên này đề nghị Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán, chiếm đoạt 800 triệu đồng.