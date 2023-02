Những sai phạm nghiêm trọng vụ Việt Á tại Cần Thơ

Theo kết luận thanh tra, 5 gói thầu mua sắm kit test của Công ty Việt Á sản xuất do Trung tâm CDC Cần Thơ chỉ định thầu, có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty này và chỉ định Công ty Hợp Nhất là đơn vị cung cấp hàng hóa, đồng thời hợp thức hóa hồ sơ mua sắm để thực hiện thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định pháp luật, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách Nhà nước. Một gói thầu mua sắm kit test của Công ty Việt Á sản xuất do Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chỉ định thầu, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua sắm. Một gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu.