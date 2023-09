Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.