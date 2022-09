Công an đội mưa đến từng bản gọi loa thuyết phục dân rời vùng sạt lở

Trước nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đến từng nhà dân, tuyên truyền, vận động bà con di dời đến nơi ở an toàn.

XEM CLIP: Công an xã Bảo Nam nói tiếng đồng bào, thuyết phục người dân di dời tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Trận mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều xã thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Nước từ khe suối đổ về lớn gây ra lũ quét, nhiều nhà cửa bị cuốn, sập đổ, nhiều tuyến đường sạt lở khiến giao thông ách tắc. Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại khó khăn nên việc tiếp cận các thông tin cảnh báo mưa lũ còn nhiều hạn chế, người dân còn chủ quan trước nguy hiểm tiềm tàng. Năm bắt tình hình, các cán bộ, chiến sĩ công an huyện, thị trấn, xã tại huyện Kỳ Sơn phải đội mưa đến từng bản, từng nhà để vận động bà con di dời đến nơi an toàn. Hôm nay (8/9), Thượng uý Lầu Bá Rồng, Trưởng Công an xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) chia sẻ, công an xã đã lặn lội dưới trời mưa, vượt qua đường núi trươn trợt, nguy cơ sạt lở để vận động bà con nhanh chóng di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Nhiều tuyến đường ở xã Bảo Nam bị sạt lở, ngập nước và hư hỏng. Ảnh NVCC Chủ tịch xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) Moong Văn Chăn cho biết, tính đến ngày 8/9, các tuyến đường liên bản, liên xã có khoảng 62 điểm sạt lở, hơn 4ha hoa màu cùng nhiều gia súc của người dân bị lũ cuốn trôi. “Ngay khi có mưa lớn, chúng tôi đã huy động lực lượng đến vận động, di dời gần 40 hộ dân ở bản Nam Tiến 2 đến khu tái định cư, trường mầm non hay những ngôi nhà kiên cố trên địa bàn. Hiện chính quyền cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ”, ông Chăn chia sẻ. Trao đổi với VietNamNet, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, mưa lũ trong mấy ngày qua đã khiến tuyến đường bị sạt lở, nhà dân bị sập, hư hỏng nặng và nhiều trường học chưa thể khai giảng năm học mới vì bùn lầy. Cụ thể, tuyến đường giao thông Khe Nằn xã Chiêu Lưu đi xã Na Ngoi sạt lở 6 điểm. Tuyến đường giao thông liên bản Bà đi bản Đỉnh Sơn 2 xã Hữu Kiệm bị sạt ta luy âm, ta luy dương 23 địa điểm... Có 156 nhà dân bị thiệt hại, trong đó có 7 nhà kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều ao hồ, ruộng lúa nhà dân, 6 con trâu bò bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 50 tỷ đồng. Dưới đây là một số hình ảnh Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ, giúp dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả mưa bão. Công an xã Bảo Nam di dời tài sản giúp người dân - Ảnh NVCC Giúp người dân di chuyển đồ đạc đi nơi khác cư trú - Ảnh: NVCC Loa kêu gọi người dân tìm đến nơi an toàn Đội mưa tuyên truyền, vận động bà con di dời đến nơi an toàn - Ảnh NVCC Giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt kèm theo bùn lầy - Ảnh NVCC Di dời người dân tới các trường mầm non trên địa bàn - Ảnh Công an huyện Kỳ Sơn. Trần Tuyên