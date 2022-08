Công an Đồng Tháp thông tin vụ việc đại úy hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm

Ngày 5/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin chi tiết vụ “Đại úy Công an hy sinh trong lúc làm việc”.

Theo Công an tỉnh, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trộm, cướp giật tài sản, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tổ chức mật phục.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đến viếng và chia buồn cùng gia đình Đại úy Hồ Tấn Dương. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Khoảng 10h30 ngày 4/8, người dân trình báo có hai đối tượng trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến QL N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Nhận tin báo, Đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi), Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh (Thượng úy Danh chở Đại úy Dương) nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng.

Lúc này, hai cán bộ chiến sĩ cũng thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt.

Trong quá trình truy đuổi, hai nghi phạm hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã 2 xe. Hai cán bộ công an và hai nghi phạm đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Trên đường đi, Đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay đồng đội.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Đại úy Hồ Tấn Dương. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ngay sau khi được tin Đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có mặt chia sẻ, động viên với gia đình. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình Đại úy Hồ Tấn Dương.

Đại úy Hồ Tấn Dương

“Sự hy sinh của Đại úy Hồ Tấn Dương để lại nỗi đau thương mất mát to lớn cho gia đình và người thân. Đây cũng là nỗi đau chung của nhân dân, của cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung”, Công an Đồng Tháp cho biết.