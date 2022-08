Thăng cấp bậc hàm cho 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC dũng cảm hy sinh

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Đội trưởng Đội PCCC Đặng Anh Quân; thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt; thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 13h11 ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Công an quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm: Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Khi 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh.

Được biết, cơ sở xảy ra cháy là cơ sở kinh doanh karaoke ISIS quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tum, khối tích 1.260m3, kết cấu chịu lực chính bê tông, cốt thép.

Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà.