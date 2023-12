{"article":{"id":"2223472","title":"Tài xế ở Hải Phòng bị phạt nồng độ cồn sau 15 phút 'cầu cứu', nói quen công an","description":"Một tài xế ở Hải Phòng vi phạm nồng độ cồn nhưng không chấp hành ký biên bản, nói gọi điện cho \"người thân\" là công an để can thiệp xin bỏ qua lỗi. Tuy nhiên, tài xế này \"cầu cứu\" bất thành.","contentObject":"<p><strong>XEM CLIP:</strong></p>

<p>Vào 20h ngày 5/12, PV VietNamNet ghi nhận việc triển khai kiểm soát chéo của tổ công tác thuộc lực lượng CSGT quận Đồ Sơn (Hải Phòng), trên tuyến đường 363, khu vực xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-con-tung-1-160.jpeg?width=768&s=jyOQHlpbJ4UeP-OBlN_N6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-con-tung-1-160.jpeg?width=1024&s=bUBolsdGeGHtQ2XZJcXLfg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-con-tung-1-160.jpeg?width=0&s=yq0VlFjO__Bg1_fgt6a9Tg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-con-tung-1-160.jpeg?width=768&s=jyOQHlpbJ4UeP-OBlN_N6w\" alt=\"W-con-tung-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-con-tung-1-160.jpeg?width=260&s=ul8tk5Wa79jVibDDIPvHcg\"></picture>

<figcaption>Tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn của Công an quận Đồ Sơn làm nhiệm vụ tại huyện Kiến Thụy. </figcaption>

</figure>

<p>Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng hoạt phương tiện và phát hiện nhiều người điều khiển xe tham gia giao thông vẫn sử dụng rượu bia.</p>

<p>Nam tài xế Bùi Trung S. (SN: 1983, trú tại huyện Kiến Thụy) điều khiển ô tô BKS 15A .468.xx đã bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ghi nhận, ông S. có mức nồng độ cồn 0,072 mg/l khí thở. </p>

<p>Ông S. thừa nhận: “Trưa nay tôi có uống rượu với bạn bè, sợ bị công an xử phạt nên đã ngủ đến tối mới dám đi xe về nhà. Tuy nhiên, giờ thổi vẫn lên cồn”. </p>

<p>Trao đổi với PV, tổ công tác cho hay, dù mức nồng độ cồn trong hơi thở của ông S. đang ở mức thấp nhất nhưng vẫn bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe đến 12 tháng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-2-1-161.jpeg?width=768&s=yJiyRFDCthmk7ur8lzXadQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-2-1-161.jpeg?width=1024&s=TIcawwlJPlIJs6Cq0eNFhg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-2-1-161.jpeg?width=0&s=6j700QaIyeTkAudwAxGJow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-2-1-161.jpeg?width=768&s=yJiyRFDCthmk7ur8lzXadQ\" alt=\"W-tung-con-2-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-2-1-161.jpeg?width=260&s=5kq6NunEIQwVvT4RIi29uA\"></picture>

<figcaption>Tài xế Bùi Trung S. bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.</figcaption>

</figure>

<p>Một trường hợp khác, tài xế Nguyễn Quý C. (SN: 1979, trú tại huyện Kiến Thuỵ) điều khiển xe máy BKS 16R5.76xx cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, mức 0,115 mg/l khí thở. </p>

<p>Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu ông C. xuống xe để lập biên bản xử lý, tài xế này không đồng ý với lý do: “Tôi có người nhà là anh H., lãnh đạo một phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng, để tôi gọi điện cho anh ấy để các anh tạo điều kiện cho qua”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-4-1-162.jpeg?width=768&s=aw-MSS_UBVx3iAwuJUdv2A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-4-1-162.jpeg?width=1024&s=0PLMfgQVzxUC-CdDsn7hIg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-4-1-162.jpeg?width=0&s=qc0FPp7Xyqt9POmo-7G6Mg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-4-1-162.jpeg?width=768&s=aw-MSS_UBVx3iAwuJUdv2A\" alt=\"W-tung-con-4-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-4-1-162.jpeg?width=260&s=pmmcLwKWXfkKX3io9L2-Ew\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Quý C. bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở.</figcaption>

</figure>

<p>Lực lượng CSGT đã tích cực giải thích về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện là rất kiên quyết, khách quan, không ngoại lệ người nhà của bất cứ ai.</p>

<p>Tuy nhiên, ông C. vẫn không chấp hành mà gọi điện thoại cho “người thân” nhờ can thiệp. Sau 15 phút “cầu cứu” không thành, ông C. mới thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-3-1-163.jpg?width=768&s=j-Bb7FIbB94khU0hdarRAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-3-1-163.jpg?width=1024&s=Sc9Zow5ykb7B-EJYMP7sow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-3-1-163.jpg?width=0&s=Xvvmuh7gbFzZtTrNLKEFog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-3-1-163.jpg?width=768&s=j-Bb7FIbB94khU0hdarRAA\" alt=\"tung con 3 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-3-1-163.jpg?width=260&s=i8W96txmIxYJIzlQDxsasA\"></picture>

<figcaption>Tài xế gọi điện nhờ người thân can thiệp để tổ công tác bỏ qua vi phạm nồng độ cồn.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-5-1-164.jpeg?width=768&s=0vKR2SEYQzXbX1uFdnKJiQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-5-1-164.jpeg?width=1024&s=y3qFKXrxRUecqw4tHjEqMw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-5-1-164.jpeg?width=0&s=2qeIcp8aECdyQSPfDdlkrA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-5-1-164.jpeg?width=768&s=0vKR2SEYQzXbX1uFdnKJiQ\" alt=\"W-tung-con-5-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-5-1-164.jpeg?width=260&s=ph2PmtEx-jdvQ9z2LYHaig\"></picture>

<figcaption>Ông C. ký vào biên bản vi phạm nồng độ cồn sau khi không được \"người thân\" giúp đỡ.</figcaption>

</figure>

<p>Trung tá Đỗ Duy Kỳ, Đội trưởng CSGT - TT (Công an quận Đồ Sơn) cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng, tổ công tác tiến hành kiểm tra chéo địa bàn. Trong tối nay, chúng tôi đã đo nồng độ cồn với 200 tài xế, nhưng chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm ở mức thấp nhất.</p>

<p>Điều này cho thấy người dân đã ý thức hơn, còn cách đây hơn 1 tháng, khi ra quân đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, có những trường hợp vi phạm ở mức cao nhất”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-7-1-165.jpeg?width=768&s=mLGBORJPMxP-uybodvf-ZA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-7-1-165.jpeg?width=1024&s=-IFMVWQfiC-0Vyrr1SElZw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-7-1-165.jpeg?width=0&s=VUSpMDm6sKhPyR4-xIyjuQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-7-1-165.jpeg?width=768&s=mLGBORJPMxP-uybodvf-ZA\" alt=\"tung-con-7-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tung-con-7-1-165.jpeg?width=260&s=EAH8pLhW6qNaY85jIIxB6w\"></picture>

<figcaption>Nữ tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-6-1-166.jpeg?width=768&s=V1OEBzBmfbNVuBz3nEmyZg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-6-1-166.jpeg?width=1024&s=m8JK9U_H0yMo_BeaN27-eA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-6-1-166.jpeg?width=0&s=yEGvtspFajS2OeV00_w96g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-6-1-166.jpeg?width=768&s=V1OEBzBmfbNVuBz3nEmyZg\" alt=\"W-tung-con-6-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-tung-con-6-1-166.jpeg?width=260&s=3Mfb-vFtMgYl29_DbQ-v_g\"></picture>

<figcaption>Một tài xế bị kiểm tra lần thứ 2 trong ngày, đã gọi video cho người nhà \"báo cáo\" chấp hành nghiêm việc lái xe không uống rượu bia.</figcaption>

</figure>

<p>\"Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác kiên quyết xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn, không có trường hợp ngoại lệ, không vùng cấm. 