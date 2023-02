Công an Nghệ An khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D

Sáng 16/2, lực lượng Công an Nghệ An có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D (Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xuân Tùng) đóng tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh để làm các thủ tục kiểm tra.

Công an yêu cầu người có trách nhiệm tại trung tâm đăng kiểm cung cấp hồ sơ, các tài liệu liên quan.

Chiều nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đóng cửa, ngừng hoạt động. Các phương tiện đến kiểm định ở đây đều phải di chuyển đến nơi khác.

Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D cho biết, trong sáng nay lực lượng Công an Nghệ An đã đến làm việc tại trung tâm đăng kiểm và thu giữ các tài liệu liên quan.

"Công an niêm phong một số máy móc, các tài liệu ở trung tâm. Chiều 16/2, trung tâm đang tạm ngừng hoạt động và chưa biết lúc nào được phép mở lại" - ông Sơn thông tin.

Thêm một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Nghệ An ngưng hoạt động - Ảnh: QH

Cuối năm 2022, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra, xử phạt Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D (địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP Vinh) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-08D (địa chỉ tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên).

Qua kiểm tra xác định, 2 đơn vị này không vi phạm liên quan điều kiện hoạt động, nhân sự, cũng như việc thực hiện các bước kiểm định kỹ thuật phương tiện. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại như không niêm yết công khai các thủ tục, quy trình kiểm định; lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ kiểm định

Ngày 14/2, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa, nhận và môi giới hối lộ” diễn ra tại 2 cơ sở 37-01S (tại TP Vinh) và 37-02S (tại thị xã Thái Hòa) của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, khởi tố và tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An về tội “Nhận hối lộ”.