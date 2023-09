Hôm nay 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa phát lệnh truy tìm Nguyễn Hữu Thiện (biệt danh Rum, SN 1992, trú tổ 2, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) để làm rõ hành vi "làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nguyễn Hữu Thiện. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu thể hiện, trong khi kiểm tra các hồ sơ đăng ký xe, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Hữu Thiện sử dụng các hợp đồng thanh lý xe máy giả để hợp thức hóa đăng ký cho các xe máy không rõ nguồn gốc mà mình đã mua với giá rẻ, sau đó bán lại cho khách hàng với giá cao để trục lợi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía Cảnh sát giao thông chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ.

Do Thiện không có mặt ở nơi cư trú nên Công an tỉnh ra quyết định truy tìm, đồng thời đề nghị công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc phối hợp truy tìm Nguyễn Hữu Thiện.

Thiện được biết đến là người kinh doanh các dòng xe máy thể thao nổi tiếng ở phố núi Pleiku với giá từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng, như: Suzuki RGX, Suzuki Satria, Yamaha Yaz, Honda Nova…

Thiện có một cửa hàng “81 Sport” trên đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku chuyên mua bán các loại xe này. Trên facebook cá nhân "Ruby Rum" có những thông tin về việc buôn bán các dòng xe gắn máy với giá trị cao.