Quảng Bình là một trong những tỉnh tốp đầu cả nước hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ: Cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện cấp trên địa bàn và vượt chỉ tiêu được giao về kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả nhờ chuyển đổi số.

Công an tỉnh Quảng Bình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại nhà. Ảnh: CTV.

Để đạt được kết quả đó, Quảng Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đó là gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, triển khai chương trình “Một tuần làm Công an xã”. Huy động toàn lực lượng về các xã, phường, thị trấn triển khai làm căn cước công dân, cài đặt ứng dụng VNeID với phương châm “làm hết việc không làm hết giờ”. Thành lập các đội hình hỗ trợ làm căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hội đồng hương ở khu vực miền Nam.

Thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến trên 25 dịch vụ thiết yếu của đề án. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”.

Xây dựng 35 mô hình điểm như: Dịch vụ công thiết yếu, xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng giấy tờ, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNeID… Thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nên tiến độ và hiệu quả đề án được nâng cao.

Công an Quảng Bình là một trong các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 50 ngày đối với việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn và là 1 trong 21 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, xếp thứ 9 toàn quốc về hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, do hồ sơ xin cấp căn cước công dân lớn, khối lượng công việc nhiều, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo “Gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau”, “làm không kể ngày nghỉ, đêm tối” để sớm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.

Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã đã bố trí nhiều tổ công tác lưu động và cố định, mỗi ngày 3 ca làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm.

Sau hơn 2 năm vào cuộc, đến nay Quảng Bình đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử được giao. Đã triển khai cung cấp 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông cuối cùng trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Được biết, năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số tại Quảng Bình.

Hải Sâm