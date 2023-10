Chiều 5/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4/2023.

Chưa có quy chuẩn xác định sâm Ngọc Linh thật, giả

Một trong những vấn đề được phóng viên quan tâm là việc kiểm soát chất lượng sâm Ngọc Linh, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện chưa có quy chuẩn xác định sâm Ngọc Linh, cho nên không biết sâm thật, giả hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài.

Việc phân định sâm Ngọc Linh thật giả hiện tại vẫn chưa có quy chuẩn

Ông Xuyên cho biết thêm, trong 9 tháng vừa qua, công an đã khởi tố 1 vụ với 1 bị can về tội trốn thuế liên quan đến sâm Ngọc Linh; khởi tố 1 vụ với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan lừa đảo bán hạt sâm Ngọc Linh; xử phạt hành chính 2 vụ bán sâm không rõ nguồn gốc, xử phạt liên quan trốn thuế tại 3 công ty tại huyện Nam Trà My.

Có dấu hiệu tội phạm tại dự án dành cho người thu nhập thấp

Tại họp báo, Thượng tá Hà Thế Xuyên cung cấp thông tin vụ việc về dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty CP Tư vấn đầu tư Nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ Thể thao Du lịch STO (Công ty STO) làm chủ đầu tư.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên, hiện nay Cơ quan điều tra đang nghiên cứu, phát hiện có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã ra thông báo giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, đang tiến hành thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu có đủ căn cứ thì thời gian tới sẽ khởi tố để xử lý.

Tại dự án này, có khoảng 300 lô đất nền và 6 block chung cư. Nhưng đến hiện tại chưa hoàn thiện phần thi công.

Dự án thực hiện trên diện tích 12,64ha, với tổng vốn hơn 708 tỷ đồng, có quy mô đầu tư gồm hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dịch vụ và 3.688 căn hộ đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 6/11/2009 và qua 2 lần điều chỉnh. UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, dự án này được tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, việc triển khai lại rất chậm so với tiến độ được chấp thuận. Hơn 10 năm triển khai nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành việc thi công. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn…