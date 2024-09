Ngày 7/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 9h cùng ngày, đơn vị đã cơ bản hoàn thành triển khai các biện pháp ứng phó với bão với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Đã có 4.947 cán bộ, chiến sĩ được huy động để hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về tài sản.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các phòng ban chuyên môn đã xuống các địa phương để chỉ đạo, họp bàn phương án phòng chống bão số 3.

Nhiều vật dụng giao thông được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh dọn dẹp phòng bị gió thổi bay. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi 5.556 tàu đánh bắt thuỷ sản di chuyển vào nơi an toàn, phối hợp rà soát 2.889 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển với 3.517 lao động trên toàn tỉnh. Đảm bảo an toàn cho 2.417 khách du lịch, sơ tán di dời người dân và phương tiện tài sản tại các khu vực bị tác động mạnh của bão số 3.

Người dân được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đưa tới bệnh viện trong thời điểm mưa to gió lớn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đến trưa hôm nay, lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Ninh đã bố trí các tổ công tác thường trực tại những địa bàn trọng điểm phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan, tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống xảy ra khi bão đổ bộ.

Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình phòng ngừa và đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai để hoạt động.

Cây xanh gãy đổ được lực lượng PCCC dọn dẹp. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng phương án, sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Chủ động kết nối với các đơn vị thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố - Bộ Công an để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ sở giam giữ.

Thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Ninh duy trì trực 100% quân số để tham gia cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão.