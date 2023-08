Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/4/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, đảm bảo tiến độ.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.



Phối hợp với Bảo hiểm xã hội rà soát, làm sạch dữ liệu bảo hiểm; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, khắc phục và hoàn thành việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa 3 cấp; phối hợp rà soát, cập nhật lên hệ thống dân cư thông tin hội viên các tổ chức chính trị xã hội.

Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn số về việc sử dụng thông tin trên Qrcode của thẻ CCCD thay thế giấy xác nhận CMND 9 số...

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân.



Đến nay, đã thực hiện tích hợp 538 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công an tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 8/11 thủ tục, triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực: Quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đăng ký, cấp biển số xe.

Duy trì mô hình về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết hợp hướng dẫn kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tạo tài khoản, hướng dẫn cho 617 cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công về cư trú Bộ Công an. Duy trì triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy tại 228/228 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, có 1.091.995 dữ liệu công dân trên địa bàn tỉnh đã được đồng bộ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đưa nội dung kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Công an các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo, huy động sự tham gia vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện Đề án; phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm thực hiện Đề án 06 tại địa bàn; tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La, Hội LHPN tỉnh về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Sông Mã hướng dẫn nhân dân cài đặt ĐDĐT.



Triển khai phong trào thi đua 120 ngày đêm thực hiện Đề án 06 và quy chế phối hợp, Công an các huyện, thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư.

Thành lập các tổ công tác lưu động, bố trí máy móc, thiết bị tại các điểm vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần để kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân. Trường hợp gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, tổ công tác đến tận nơi tiến hành thu nhận, kích hoạt ĐDĐT cho công dân.

Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, chia sẻ: Đoàn Thanh niên cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn, hội ngoài lực lượng Công an Sơn La duy trì hoạt động của 4 tổ hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố Sơn La, thực hiện tại các khu vực đông dân cư, như: Chợ Trung tâm, chợ 7/11, chợ Chiềng An, Chợ Noong Đúc, khu vực Quảng trường Tây Bắc... Qua đó đã tuyên truyền cài đặt và kích hoạt ĐDĐT mức độ 1 cho 1.438 công dân, hướng dẫn 3.652 công dân thực hiện kích hoạt ĐDĐT mức độ 2.

Hướng dẫn tiểu thương chợ Chiềng An cài đặt định danh điện tử.



Với sự nỗ lực cố gắng của các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, cấp xã trong chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sự tham gia, vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, việc cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư đã đạt được kết quả tích cực.

Đến ngày 22/6/2023, tỉnh Sơn La đã được Cục C06, Bộ Công an công nhận cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% số công dân đủ điều kiện. Đến ngày 31/7/2023, toàn tỉnh đã hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt thành công 494.290 tài khoản định danh điện tử, đạt 101,77% chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, Công an Sơn La tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển kinh tế, xã hội và phòng, chống tội phạm.

Theo Thủy Ngâ (Báo Sơn La)