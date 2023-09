Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động cán bộ đối với lãnh đạo một số phòng, công an huyện thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo quyết định, có 6 cán bộ được điều động gồm: Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh;

Thượng tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an huyện Yên Lập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; Thượng tá Nguyễn Văn Long, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Yên Lập.

Thiếu tá Hoàng Tùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Thủy; Thượng tá Trần Thị Thu Hòa, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại; Thượng tá Trần Anh Nghĩa, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao quyết định, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Thủy cho Thiếu tá Hoàng Tùng. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, các cán bộ được điều động lần này đều là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác, có năng lực trong lãnh đạo, điều hành đơn vị.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các cán bộ vừa được điều động trên cương vị công tác mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tiếp tục phát huy trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, các sở, ban ngành trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự.