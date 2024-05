Chiều 22/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ”.

Lễ ký kết giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: H.T

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, mạng internet và mạng xã hội đã thực sự trở thành xu hướng tất yếu; không chỉ mang đến nguồn thông tin vô tận, không gian mạng còn là nơi kết nối xã hội loài người, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và gia tăng giá trị cuộc sống.

Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính “ảo”, dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, thông tin xấu, độc; là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu và bọn tội phạm lợi dụng tiến hành thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Trong đó, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm cách tuyên truyền, lôi kéo sinh viên tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật như biểu tình trái pháp luật, tụ tập gây rối trật tự công cộng, tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng phổ biến.

“Chính vì vậy, việc cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của nhà trường, gia đình và toàn xã hội nhằm giáo dục, đào tạo thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc. Có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, xây dựng quê hương; được trang bị kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong việc chấp hành pháp luật; nắm rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng ngừa; tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội”, Đại tá Vũ Thành Thức chia sẻ.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: H.T

Theo Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ để mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ”, thực hiện có hiệu quả thì thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với nhau, trao đổi thông tin kịp thời để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại trường. Phát động đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên của trường tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trường Đại học Nam Cần Thơ và Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp tổ chức tuyên truyền cho sinh viên về các quy định của Luật An ninh mạng, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc lôi kéo sinh viên tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các quy định của pháp luật về An toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy… vận hành trang fanpage “Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Pháp luật DNC” phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và tiếp nhận thông tin, phản ánh của sinh viên có liên quan đến an ninh, trật tự.

Nhà trường cần thường xuyên trao đổi với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an quận Ninh Kiều, Công an quận Bình Thủy, Công an huyện Phong Điền về các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự để kịp thời phối hợp xử lý.

Các em sinh viên cần thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường; các quy định của pháp luật; nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội. Kịp thời phát hiện và thông báo cho bộ phận Quản lý sinh viên hoặc các bộ phận có liên quan để phối hợp cùng lực lượng Công an giải quyết kịp thời đối với những vấn đề về an ninh, trật tự.

Hai đơn vị cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả hai kế hoạch phối hợp; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm họp Ban Chỉ đạo để đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện mô hình, điều chỉnh nội dung và biện pháp thực hiện để hoàn thiện và đạt hiệu quả cao.

Vẫn theo Đại tá Vũ Thành Thức mô hình phải hướng đến xây dựng Trường Đại học Nam Cần Thơ đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự và là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

TS. Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại kễ ký kết.

TS. Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ khẳng định, lễ ký kết giữa trường và Phòng An ninh Chính trị Công an TP là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường, phối hợp bền chặt, lâu dài hơn nữa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với mục đích “xây dựng trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự và là đơn vị tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện an toàn cho sinh viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên tuân thủ, chấp hành pháp luật và tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nắm rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng ngừa.

Nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật…

Hoài Thanh