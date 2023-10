Tin từ Công an TP.HCM, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an quận 1 vừa xử lý nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển.

Công an TP.HCM đã mời làm việc nhiều đối tượng giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển trên địa bàn TP. Ảnh: CA

Cụ thể, Phòng PA05 đã mời làm việc đối với P.T.D (48 tuổi, ngụ quận 12, là tài xế) và H.A.T (37 tuổi, ngụ quận tân Bình).

Cả 2 khai nhận, đã nhận được thông tin các cuốc xe từ các nhóm Zalo do 1 tài khoản làm quản trị viên.

Phí tham gia là 300 ngàn đồng/tháng và tài xế sẽ được được quản trị viên cung cấp thông tin khách hàng đặt xe dịch vụ taxi. Khi vận chuyển khách thành công, tài xế phải trả cho quản trị viên của nhóm mức hoa hồng là 15%/tổng cước cuốc xe.

Từ khai báo này, Phòng PA05 đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và xác định được người làm quản trị viên chuyên cung cấp các cuốc xe cho các tài xế, là L.V.H (33 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

H khai, đã lập nhiều website để kinh doanh dịch vụ taxi đón khách tại TP.HCM. Sau đó, H mạo danh là tổng đài của các hãng taxi rồi sử dụng dịch vụ quảng cáo Google, bằng số điện thoại của H cho các từ khoá : “taxi Mai Linh”, “taxi Vinasun”, “taxi Mai Linh HCM”… Khách hàng có nhu cầu đặt xe, khi tìm kiếm trên mạng với các từ khoá trên thì công cụ tìm kiếm Google sẽ cho kết quả có hiển thị số điện thoại của H.

H tự nhận là tổng đài của Mai Linh, Vinasun để thực hiện việc điều xe. Nhưng sau đó, H dùng mạng xã hội, đăng tải thông tin khách hàng đặt cuốc xe lên các nhóm zalo có thành viên là các tài xế. Khi có tài xế nhận cuốc xe, H thu phí 15%/tổng cước cuốc xe.

Ngoài ra, Phòng PA05 đã mới T.V.P (39 tuổi, ngụ quận 11) để làm việc. P cũng khai, tốn 300 ngàn đồng/tháng để tham gia nhóm zalo và phải trả 15% khi nhận cuốc xe từ quản trị viên của nhóm zalo báo đến.

Phòng PA05 đã xác định và mời làm việc đối với quản trị nhóm zalo có tài xế P tham gia,. Đó là N.N.T (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). T khai nhận có cách thức hoạt động như trên.

Từ kết quả điều tra, Phòng PA05 đã bàn giao các vụ việc, các đối tượng liên quan cho Công an quận 1 để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công an ra quyết định xử phạt T.V.P về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” quy định tại Khoản 3, 4, Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022, với mức xử phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Công an còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.H và N.N.T cùng về hành vi “Cung cấp thông tin, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường Internet” quy định tại Điều 63 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 với mức xử phạt 15 triệu đồng/người.

Công an còn yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi giả mạo số điện thoại tổng đài gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, công việc kinh doanh của các công ty taxi vận tải trên địa bàn được đăng ký hoạt động đầy đủ, có sự giám sát của cơ quan chức năng.