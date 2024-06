Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi mang các tên gọi như: “Trại hè kỹ năng – Học kỳ CAND”, “Trại hè học kỳ Quân đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”…

Được biết, chiêu thức này diễn ra khi hè 2024 đã đến, là thời điểm mà các bậc cha mẹ tìm kiếm các khoá học, trại hè học kỳ nghề nghiệp để con cái được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng….

Một số trang Fanpage giả mạo trại hè hướng nghiệp hàng không VietNam Airlines để lừa đảo trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã tạo lập các trang Facebook, Fanpage có những bài viết giới thiệu về “Trại hè kỹ năng – Học kỳ CAND”, “Trại hè học kỳ Quân đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”… Giao diện các trang này được thiết kế, kèm địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của cơ quan Công an, Quân đội, các đơn vị Hàng không…

Các đối tượng còn chạy quảng cáo để các thông tin này tiếp cận được người dân ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam.

Với những thông tin đăng tải, các đối tượng lừa đảo giới thiệu rằng, có kết nối các đơn vị Công an, Quân đội trên toàn quốc. Học viên tham gia được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng CAND, QĐND; được hỗ trợ ăn uống, đồng phục và chứng nhận của các đơn vị Công an, Quân đội.

Khi các phụ huynh tiếp cận thông tin, liên lạc để đăng ký tham gia chương trình cho con em, các đối tượng cung cấp mã ứng tuyển của học viên và số điện thoại Zalo của tư vấn viên, dẫn dắt truy cập vào Zalo để đăng ký thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, phụ huynh bị các đối tượng dẫn dắt tham gia nhóm trên mạng xã hội Telegram thực hiện các nhiệm vụ, đóng tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Có những trường hợp do tin tưởng thông tin trên các trang Facebook, Fanpage mà phụ huynh đã chuyển tiền theo các tài khoản chỉ định, để đăng ký cho con em tham gia khoá học. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc với phụ huynh.

Để tránh bẫy lừa này, Công an TP.HCM cũng như Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đưa ra các khuyến cáo.

Cụ thể, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên mạng để tránh bị lừa đảo. Khi nhận được thông tin từ các trang Facebook, Fanpage có nội dung giới thiệu về các khoá học Công an, Quân đội hay các đơn vị Hàng không... các bậc phụ huynh cần điện thoại liên hệ và gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp, được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký.