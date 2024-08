Ngày 14/8, Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tú (30 tuổi), Trần Văn Thành (48 tuổi), Đỗ Hữu Toán (37 tuổi) và Phan Hồng Nhiên (49 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Nhóm đối tượng trong đường dây do Nguyễn Anh Tú tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra theo dõi, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Anh Tú cầm đầu. Khám xét một số địa điểm, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Theo điều tra của công an và khai báo của nhóm đối tượng, từ đầu năm 2024, Tú và các đối tượng nói trên tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, thông qua trang bong88. Tú lấy tài khoản tổng rồi chia thành các tài khoản nhỏ, giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc.

Theo công an, tính riêng trong 2 tháng gần đây, số tiền cá cược giao dịch qua các tài khoản trong đường dây do Tú tổ chức, ước tính khoảng 42,2 tỷ đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Tuyên Huấn (31 tuổi) và Trần Phú (34 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế) tổ chức.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Tuyên Huấn và Trần Phú tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Huấn và Phú móc nối với các đối tượng ở tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành đường dây cá độ qua trang web bong88. Chúng cũng chia thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc.

Theo công an, từ tháng 3/2024 đến nay, tổng tiền giao dịch qua đường dây cá độ của Huấn, Phú ước tính khoảng 50 tỷ đồng.