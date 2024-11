Trong thông báo vào hôm nay (ngày 14/11), Công an TPHCM xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam trường hợp Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi).

Hình ảnh Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định, lệnh đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được nhiều người gọi với cái tên "cô tiên từ thiện" hay "cô tiên của người nghèo" khi là người sáng lập, điều hành quỹ chung mạnh thường quân, giúp nhiều mảnh đời khó khăn trong cả nước. Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng từng được vinh danh về thanh niên sống đẹp…

Tuy nhiên, hiện Công an TPHCM chưa thông tin chi tiết về vụ án có liên quan đến bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Mời đây, Công an TPHCM cũng xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy đối với ca sĩ Chi Dân - tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi; người mẫu, diễn viên Andrea Aybar - tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha.

Cơ quan CSĐT thuộc Công an TPHCM đã và đang truy xét để xử lý triệt để các đối tượng mua để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.