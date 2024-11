Hôm nay (10/11) nguồn thông tin cho hay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TPHCM vẫn đang giữ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến tiệc ma túy.

Người mẫu, diễn viên, hot Tiktoker Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An. Ảnh: FB nhân vật

2 ngày trước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang người mẫu, diễn viên An Tây cùng một số bạn bè nghi vấn tổ chức tiệc ma túy.

Kết quả kiểm tra cho biết, người mẫu, diễn viên gốc Tây Ban Nha và những người bạn đều dương tính với ma túy.

Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An cùng gia đình chuyển đến sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô này là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là Tiktoker nổi tiếng.

Trong diễn biến khác, như VietNamNet đã thông tin, Công an quận Tân Bình cũng đang giữ ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến ma túy.

Khi kiểm tra hành chính 1 địa điểm ở địa bàn, Công an quận phát hiện ca sĩ Chi Dân và bạn bè tụ tập dùng ma túy. Nguồn thông tin cho hay, qua kiểm tra, ca sĩ Chi Dân cùng dương tính với ma túy.

Các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.