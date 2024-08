Tại cuộc họp báo kinh tế xã hội chiều 1/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, chủ trương của Nhà nước là bán vàng miếng để doanh nghiệp có nguồn vàng chế tác, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tiết kiệm của một bộ phận người dân.

Công an TPHCM cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, trong đó, phía công an có trao đổi thông tin với các đơn vị nhằm quản lý ổn định thị trường.

TPHCM đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng. Ảnh: Nguyễn Huế

“Việc trao đổi thông tin danh sách mua bán không phải để làm khó dễ mà nhằm ngăn chặn việc đầu cơ, lợi dụng giá vàng lên cao để trục lợi, đảm bảo quyền lợi người dân cũng như doanh nghiệp chế tác” – ông Hà nhấn mạnh và khẳng định, khi khai thác sử dụng các thông tin này đều đảm bảo quy định Nhà nước về bảo mật thông tin.

Để làm rõ hơn, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM cho hay, việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng biện pháp bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại nhằm ổn định thị trường vàng, đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế.

Theo ông Lệnh, để phát huy hiệu quả cần các giải pháp đồng bộ về thanh kiểm tra, tuân thủ quy định về chứng từ, mua bán vàng miếng đúng địa điểm, xuất trình căn cước công dân, đầy đủ hoá đơn, công khai, minh bạch…

Cuối tháng 7, UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn nhằm thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình khách hàng mua bán vàng miếng.

Ngoài ra, tổ công tác còn phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Đồng thời kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng.