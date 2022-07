Công an viên kể lại thời khắc quật ngã hung thủ sát hại 4 người

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ) Bùi Đình Cảnh cho biết, khoảng 4h sáng 12/7, Lương Văn Thảo (39 tuổi) cầm dao đến nhà chú họ L.V.V.

Khi ông V. vừa mở cửa, Thảo xông vào nhà chém ông V. bị thương nặng.

Sau đó, Thảo tiếp tục chạy sang nhà anh V.C.K., thấy chị H.T.H. nằm ngủ cùng con gái trên giường ở nhà ngang, Thảo tiếp tục chém loạn xạ khiến chị H gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Thảo lại chạy sang phòng khác, chém anh K. bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng rúng động sáng nay - Ảnh: Lam Giang

Công an viên xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ) Vi Công Thu là người trực tiếp khống chế đối tượng Thảo cho biết, nghe tiếng hô hoán của hàng xóm, vợ chồng anh chạy ra trước nhà nghe ngóng tình hình.

“Nghe tiếng kêu thất thanh, tôi mở cửa ra chạy ra. Vừa ra đến cổng thì vợ tôi bảo quay về nhà. Lúc này, Thảo bất ngờ trèo qua bờ rào, trong tay cầm bơm xe đạp đánh liên tiếp vào vợ tôi. Do bị đánh vào đầu gối nên vợ tôi nằm luôn tại chỗ”, anh Thu run rẩy kể lại sự việc.

Thấy đối tượng quá hung hãn, anh Thu đã phải dùng gậy đánh vào lưng, quật ngã đối tượng, khoá trái tay, đồng thời hô hoán hàng xóm đến trợ giúp.

“Hàng xóm có mang đến 1 đoạn dây thừng, tôi dùng dây trói đối tượng Thảo, gọi điện trình báo sự việc với Công an xã Nghĩa Thái”, anh Thu nói.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thái cùng Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thông tin thêm về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái cho biết những người bị chém không có mâu thuẫn gì với Lương Văn Thảo. Thảo có tiền sử bệnh tâm thần, hiện đang được hưởng bảo trợ.

Hoà Bình