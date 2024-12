Công an TP Vĩnh Long tối nay (23/12) cho biết đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự, truy cứu trách nhiệm các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại quán bida ở phường 8.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ kẻ chủ mưu, căn cứ hành vi, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 18/12, tại quán bida trên đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, Đỗ Thanh Trí (tức Trí “điên”, 31 tuổi, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) cùng 4 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau với Lương Văn Hậu (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Thanh niên cầm vật giống súng bắn vào bên trong tiệm bida. Ảnh: Cắt từ clip.

Quá trình đánh nhau, Hậu sử dụng kéo rượt nhóm của Trí bỏ chạy ra ngoài. Nhóm của Trí ra ô tô BKS 64A-199.xx lấy hai cây súng (chưa rõ chủng loại) bắn 5 phát về phía Hậu. Hậu quả, Hậu bị 3 vết thương ngoài da và bể tấm kính cửa của quán bida.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu được 4 viên đạn (1 bi sắt, 3 bi nhựa) và cây kéo.

Làm việc với cơ quan công an, Trí thừa nhận gây ra vụ việc và biết bị công an truy tìm, Trí cùng 4 đối tượng khác trốn qua Campuchia. Trên đường đi, Trí ném 2 khẩu súng xuống sông Bến Lức (tỉnh Long An).

Công an TP Vĩnh Long tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Clip nhóm người hét lớn ‘bắn nó’ rồi nổ súng trong quán bida ở Vĩnh Long Nhóm người đi ôtô đến quán bida ở TP Vĩnh Long rồi hét lớn "bắn nó", sau đó được cho là nổ súng.

