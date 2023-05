Great Place to Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, mang tới Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và dữ liệu để giúp mọi nơi làm việc đều là nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. Nền tảng khảo sát thuộc sở hữu của Great Place to Work® và mô hình Vì tất cả giúp các doanh nghiệp thẩm định trải nghiệm của người lao động. Từ kết quả khảo sát, các doanh nghiệp đạt tiêu chí được chứng nhận Nơi làm việc Xuất sắc, và có cơ hội được góp mặt trong các bảng xếp hạng Nơi làm việc Xuất sắc hàng đầu. Thông tin về Great Place to Work® có thể truy cập tại LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/great-place-to-work%C2%AE-vietnam/ Facebook: https://www.facebook.com/gptwvn Instagram: https://www.instagram.com/gptw.vn/ Website: www.greatplacetowork.com.vn