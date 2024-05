Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên cùng tiêu chí đánh giá như bảng xếp hạng nơi làm việc xuất sắc hàng đầu thế giới do tạp chí danh tiếng Fortune công bố thường niên từ năm 1998.

25 công ty được vinh danh trong Bảng xếp hạng năm 2024 được chia theo 3 hạng mục gồm: 5 doanh nghiệp lớn (trên 1.000 người lao động), 10 doanh nghiệp vừa (100-999 người lao động), 10 doanh nghiệp nhỏ (10-99 người lao động).

Năm nay, số lượng người lao động tham gia và phản hồi khảo sát của Great Place To Work® đã ghi nhận mức cao kỷ lục với 125.000 người lao động trả lời khảo sát, đại diện cho tiếng nói của 135.000 người lao động tại các doanh nghiệp. Năm 2023 ghi nhận số lượng doanh nghiệp đạt chứng nhận tăng 150%.

Trong bối cảnh thay đổi không ngừng của nền kinh tế, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh như lực lượng lao động đa thế hệ, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo… việc tạo dựng nơi làm việc xuất sắc dường như là một “trận chiến” khó khăn.

Với chủ đề Great Is Possible (Xuất sắc là có thể), năm nay, Great Place To Work® vinh danh những tổ chức không chỉ đạt được Chứng nhận Great Place To Work (Great Place To Work® Certification™), mà còn thể hiện sự tận tâm vượt bậc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Những tổ chức này đã tạo ra chuẩn mực vàng trong văn hóa nơi làm việc, vượt xa những gì được yêu cầu từ Chứng nhận Great Place To Work®.

Ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work® ASEAN và ANZ cho rằng: “Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục bứt phá trong 3 năm tới, việc thu hút và giữ chân nhân tài sẽ là yếu tố quyết định sự cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầy thách thức về lực lượng lao động với sự tăng trưởng dân số lao động (25-64 tuổi) dự kiến đạt đỉnh vào năm 2040, dân số già (65 tuổi trở lên) dự kiến tăng gấp đôi, lên tới gần 17 triệu người vào năm 2040.

Dù vậy, vẫn có những cơ hội cho lực lượng lao động Việt Nam khi dân số lao động của Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2020 và dự kiến giảm đi gần 100 triệu người vào năm 2040. Trong bối cảnh sụt giảm lực lượng lao động sản xuất toàn cầu này, những công ty có khả năng thu hút và giữ chân nhân tài sẽ có vị thế tốt nhất”.

Ông Roland Wee cho biết số lượng công ty tại Việt Nam được chứng nhận Great Place To Work tăng 3 lần trong 3 năm qua, và những công ty đạt danh hiệu Best Workplaces™ thậm chí còn tạo ra sự khác biệt hơn với nhóm được chứng nhận.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng Best Workplaces™ năm 2024. Chúng tôi cũng rất hào hứng khi hợp tác với các doanh nghiệp có cùng tôn chỉ, những doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tối đa mà còn cố gắng mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên và xã hội.

Thêm nữa, chúng tôi tin chắc rằng sự vĩ đại không chỉ có thể đạt được mà còn có thể duy trì. Dưới chủ đề “Great Is Possible”, tại sự kiện công bố danh sách năm nay, chúng tôi sẽ tôn vinh những nơi làm việc tốt nhất, không chỉ đạt được Chứng nhận Great Place To Work mà còn thể hiện sự cống hiến vượt bậc trong việc nuôi dưỡng văn hóa nơi làm việc”, ông Roland Wee nói.

Great Place To Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc với hơn 30 năm kinh nghiệm giúp mọi nơi làm việc trở thành nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. Phương pháp và nền tảng độc quyền của Great Place To Work® cho phép các tổ chức thực sự nắm bắt, phân tích và hiểu được trải nghiệm của tất cả người lao động. Các nghiên cứu đột phá giúp các tổ chức có thể xây dựng văn hóa giữ chân nhân tài và khai phá được tiềm năng của mỗi người lao động. Thông tin chi tiết: www.greatplacetowork.com.vn

