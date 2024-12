Liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra hôm 19/12 khiến 20 người vào viện và 2 người khác tử vong được cho là có liên quan, chiều 24/12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Sở Y tế Hà Nội đã gửi báo cáo kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố này.

Theo đó, nguyên nhân gây ngộ độc được công bố là "hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến sử dụng trong bữa ăn". Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm không công bố lý do vì sao hoá chất này có mặt trong mẫu rượu trắng.

Một bệnh nhân trong sự cố an toàn thực phẩm ở quận Long Biên (Hà Nội) điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 24/12 cho thấy trong 6 mẫu rượu được uống trong bữa tiệc có 2 mẫu nồng độ methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện Acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu trong giới hạn cho phép. 6 loại rượu này được người của công ty tự mang đến tiệc để uống.

14 mẫu thức ăn được xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn. Tuy nhiên các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu) của bệnh nhân xét nghiệm phát hiện acetonitrile và cyanide.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho hay Acetonitrile là hoá chất có tính hoà tan tốt. Đây là dung môi công nghiệp được sử dụng trong sản xuất hóa chất, dược phẩm và các ứng dụng kỹ thuật. Gần gũi nhất, Acetonitrile từng đã được dùng để dung môi tẩy sơn móng tay, chân. Nhưng do độc tính của chúng nên từ năm 2000 ở khu vực châu Âu đã cấm dùng Acetonitrile trong các loại hóa mỹ phẩm. "Hoá chất này thường không phải là thành phần tự nhiên trong rượu. Việc phát hiện ra trong mẫu bệnh phẩm có Acetonitrile có thể là do rượu giả được pha từ cồn dung môi công nghiệp hoặc ô nhiễm từ can hay chai lọ trước đó đã chứa Acetonitrile. Cùng đó, do hóa chất này chỉ có mùi ngọt, hơi hắc nhẹ nên với hàm lượng thấp trong rược thường không phát hiện được", bác sĩ Cấp nhận định. Acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hoá chậm thành cyanide gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ.

Còn 5 người tình trạng nặng, đang được điều trị tích cực

Tính đến hôm nay, tổng cộng có 20 người nhập viện ở Hà Nội liên quan vụ việc. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 18 người, hiện 4 người ra viện, còn 14 người điều trị. Bệnh nhân đều được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, toan chuyển hóa. Trong số này, 5 người tình trạng nặng, đang được điều trị tích cực.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị một bệnh nhân nam 54 tuổi, quê Hà Nội, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận nam bệnh nhân 52 tuổi quê Nghệ An, lúc vào viện tình trạng rất nặng. Ngày 24/12, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Oanh, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân đã được dừng lọc máu, rút ống nội khí quản.

"Người đàn ông này đã trở về trạng thái gần như bình thường, có thể nói chuyện, trao đổi công việc với mọi người. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và đánh giá các biến chứng, dự kiến xuất viện trong tuần tới", bác sĩ Oanh cho biết.