Tiện nhiều bề

Trước đây, khi vận hành công tơ cơ khí, vào mỗi kỳ ghi chỉ số, công nhân điện lực phải trực tiếp đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng ghi chỉ số bằng ảnh chụp qua camera, truyền vào phần mềm máy tính bảng và cập nhật vào phần mềm quản lý khách hàng. Cách làm này tốn rất nhiều nhân lực cũng như sẽ không thể tránh được những sai sót trong quá trình vận hành.

Việc áp dụng công nghệ đo xa bằng công tơ điện tử có nhiều tiện ích vượt trội, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu từ các công tơ điện tử sẽ được truyền về trung tâm điều hành, sản lượng điện tiêu thụ được cập nhật trên các app chăm sóc khách hàng của EVN cài trên thiết bị di động.

Khách hàng có thể xem mức độ tiêu thụ điện vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào, từ đó có thể chủ động điều chỉnh sử dụng điện phù hợp.

Ứng dụng công nghệ đo xa đã và đang mang lại nhiều tiện ích vượt trội đến khách hàng sử dụng điện. Ảnh: Tâm Phúc.

Áp dụng công tơ điện tử còn cải thiện khâu minh bạch số liệu và giao tiếp với khách hàng. Thông qua theo dõi dữ liệu trực tuyến, ngành điện sớm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố khi khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng vì thế được nâng cao và ổn định.

Số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng góp phần phục vụ việc tính hóa đơn tiền điện, giám sát và giảm tổn thất, chất lượng điện năng, tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp và đường dây để nâng cao độ an toàn lưới điện.

Đã lắp đặt trên 24 triệu công tơ điện tử đo xa

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong đó có chỉ đạo “Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tơ thông minh trong đo đếm điện năng từ xa tiến đến xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh”, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng lộ trình lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa theo từng năm.

Đến nay, EVN đã lắp đặt trên 24 triệu công tơ điện tử. Theo thống kê đến ngày 31/5/2023, đã có 80,26% công tơ điện tử đọc từ xa trên tổng số hơn 30,5 triệu công tơ đang bán điện cho khách hàng.

Địa bàn Hà Nội do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội quản lý và địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quản lý đã đạt 100%; địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) quản lý đạt 99,98%; địa bàn 27 tỉnh/thành phố phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý đạt 72,39%; địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đổ vào và tỉnh Lâm Đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý đạt 67,95%.

Mới đây, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã hoàn thành thay 100% công tơ cơ khí sang công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, đảm bảo điều kiện để ghi chỉ số được tất cả khách hàng trong cùng một ngày.

Nhằm giúp khách hàng kiểm soát chỉ số, theo dõi sản lượng điện và ngày thanh toán tiền điện dễ dàng, từ tháng 11/2023, Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ thực hiện theo dõi và ghi sản lượng điện trọn tháng.

Theo ông Trần Hữu Khoa - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu, các tính năng của công tơ điện tử sẽ giúp giảm phiền hà cho người dân khi ghi chỉ số, giảm sai sót trong việc lập hóa đơn.

Việc tính giá điện trọn tháng không chỉ giúp ngành điện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng, đủ theo từng tháng; tuân thủ, đáp ứng đúng theo yêu cầu, quy định nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước mà còn giúp khách hàng sử dụng điện kiểm soát chỉ số, theo dõi sản lượng điện và ngày thanh toán tiền điện dễ dàng, thuận tiện.

Bà Trần Bé Thùy (ngụ khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu) - một khách hàng của Điện lực TP. Bạc Liêu cho biết, việc thay đổi công tơ cơ sang công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa, người sử dụng điện như gia đình bà thấy rất tiện ích. Với công tơ điện tử, chỉ cần ứng dụng trên thiết bị điện thoại là có thể xem và kiểm soát được chỉ số điện sử dụng hằng ngày, hằng tháng dễ dàng, cũng có thể điều chỉnh lượng điện tiêu thụ để tiết kiệm điện khi cần thiết.

Thời gian qua, toàn Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tập trung nhân lực để thực hiện thay thế, lắp đặt công tơ điện tử có chức năng đo xa. Ảnh: Tâm Phúc.

Chia sẻ về những tiện ích trong việc triển khai công nghệ đo xa, lắp đặt công tơ điện tử, ông Phùng Minh Hiếu - Giám đốc Điện lực Văn Lãng (Công ty Điện lực Lạng Sơn) bày tỏ: "Vài năm trở về trước, anh em công nhân ngành điện vất vả lắm. Toàn huyện Văn Lãng có 16.350 công tơ điện các loại, do vậy đến ngày chốt chỉ số công tơ, chúng tôi phải huy động một lượng lớn lực lượng tham gia. Ngày nắng thì còn thuận lợi, nhưng vào những hôm mưa gió, việc đi lại hạn chế nên các công nhân phải căng mình đảm bảo tiến độ công việc".

"Từ khi PC Lạng Sơn triển khai công nghệ đo xa, lắp đặt công tơ điện tử, công việc thu thập dữ liệu công tơ đã thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng ngày, giờ ghi chỉ số, nhân viên điện lực chỉ việc trích số liệu sử dụng điện của khách hàng, điều này đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Cũng chính nhờ việc ứng dụng công tơ điện tử đo xa nên nhân viên phòng Kinh doanh của Điện lực Văn Lãng được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", ông Hiếu chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Minh (Sinh sống tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) đánh giá: Kể từ ngày gia đình tôi được Điện lực Thành phố Lạng Sơn lắp đặt thay thế công tơ cơ khí sang công tơ điện tử có chức năng đo xa đã mang lại nhiều tiện ích rõ rệt. Nhờ hệ thống đo, đếm từ xa, kết hợp với việc được nhân viên ngành Điện hướng dẫn cài đặt và sử dụng app EVNNPC.CSKH, tôi dễ dàng giám sát và quản lý số liệu công tơ gia đình đang sử dụng theo từng thời điểm trong ngày, qua đó giúp tôi điều chỉnh thói quen sử dụng điện theo hướng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, thông qua hệ thống đo đếm này, tôi thấy ngành Điện đang rất minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.