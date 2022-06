Công nghệ thông minh bên trong thiết kế thời thượng của VinFast Vento S

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, Vento S được xem là làn gió mới đầy khác biệt trong phân khúc xe tay ga cao cấp. Với thiết kế thời thượng, trang bị đẳng cấp và hiệu năng vượt trội, Vento S xứng đáng là mẫu xe đại diện cho công nghệ và thời trang của VinFast.

Loạt phụ tùng nhập khẩu đến từ các nhà sản xuất danh tiếng

Cụm đèn pha độc đáo từ FUAN: FUAN là đối tác cung cấp đèn pha hàng đầu cho các nhà sản xuất motor phân khối lớn trên thế giới. Hãng này sở hữu công nghệ “trứ danh” đèn LED tích hợp bi Projector được ứng dụng trên Vento S.

Với choá đèn được thiết kế theo kiểu dáng kim cương và bi LED hình chữ nhật bên trong, cụm đèn pha của Vento S trở thành “độc nhất” trên thị trường hiện nay.

Đèn hậu và xi nhan đẳng cấp từ SITIS: Điểm nhấn đặc biệt trên Vento S là cụm đèn hậu và đèn xi nhan mang thiết kế ấn tượng, đem lại cảm giác sang trọng, cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các chi tiết này được SITIS, nhà cung cấp hệ thống đèn chiếu sáng uy tín được nhiều hãng ô tô, xe máy tin dùng.

Hệ thống phanh ABS MiniMAB từ Continental Automotive: Vento S được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Trong đó, cụm phanh đĩa cho bánh trước được tích hợp công nghệ phanh ABS MiniMAB do hãng Continental Automotive, nhà sản xuất phụ tùng đa quốc gia đến từ Đức cung cấp. MiniMAB là giải pháp phanh ABS nhỏ gọn dành riêng cho các loại xe tay ga với một cảm biến tốc độ tích hợp trên bánh xe nhưng mang lại hệ số an toàn tuyệt vời khi di chuyển, nhờ đó, tính năng an toàn của Vento S “áp đảo” nhiều các mẫu xe máy xăng cùng phân khúc.

Loạt linh kiện khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của người Việt

Hộp kết nối Smart Connectivity Unit: Sự có mặt của Hộp kết nối Smart Connectivity Unit giúp người dùng làm chủ hoàn toàn chiếc xe: theo dõi toàn bộ tình trạng xe, điều khiển các tính năng trên xe theo thời gian thực. Nhờ đó, Vento và Vento S đã loại bỏ hoàn toàn ổ khoá vật lý và chuyển sang sử dụng khóa thông minh với tính năng mở khóa bằng điện thoại. Hộp kết nối này được VinFast thiết kế, sản xuất và làm chủ hoàn toàn công nghệ.

Cụm màn hình hiển thị trung tâm HMI: Cụm màn hình hiển thị trung tâm HMI trên Vento S được VinSmart sản xuất có khả năng hiện thị sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Hộp kết nối Smart Connectivity Unit cũng được tích hợp ngay trên cụm màn hình này. Vì vậy, cụm màn hình được đặt ở vị trí cao và thoáng sẽ giúp Vento S có tầm bắt sóng tốt hơn, cũng như tối ưu không gian và hiệu quả sử dụng các thiết bị trên xe.

Cụm điều khiển điện trung tâm VCU (hộp đen): Thiết bị này có nhiệm vụ kiểm soát và vận hành hệ thống điều khiển động cơ MCU được gắn ngay bên phải sườn xe. Toàn bộ thông tin trên cụm VCU hiển thị rõ đây là một trong những bộ phận được VinFast tự nghiên cứu và phát triển.

Hệ thống điều khiển động cơ MCU: Hệ thống MCU trên Vento S do VinFast phát triển có kích thước lớn, gần như lấp đầy khoảng không bên phải thân xe mang lại công suất vận hành mạnh mẽ. Vento S có tốc độ tối đa lên tới 89 km/h, quãng đường đi được trong 1 lần sạc là khoảng 160 km, thời gian tăng tốc từ 0 - 50km/h là 8 giây.

Động cơ IPM 5200W độc quyền của VinFast: Vento S được trang bị động cơ IPM 5200W đặt bên sườn xe, truyền động bằng hộp số. Nhờ công suất cao, tỷ số truyền lớn khi qua hộp số, Vento S có khả năng vận hành với hiệu suất cao nhưng vẫn có tiết kiệm năng lượng vượt trội. Cụm động cơ độc quyền của VinFast có tiêu chuẩn chống nước IP67.

Pin LFP đột phá: Pin LFP là công nghệ đáng giá nhất trên Vento S bởi những cải tiến đột phá về hiệu năng: khả năng chống cháy nổ, trọng lượng nhẹ (chỉ 28kg), dòng xả mạnh và ổn định toàn thời gian, tuổi thọ cao, thân thiện với môi trường. Nhờ đó, Vento S trở thành mẫu xe máy điện đáng mơ ước nhất trong phân khúc xe điện cao cấp, thậm chí, cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ xe tay ga chạy xăng. Linh kiện này được Công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES sản xuất.

Pin LFP được thiết kế dạng chữ L, phía trên là nơi đặt các bộ phận quan trọng như mạch BMS và hệ thống kiểm soát điều phối vận hành pin, phía dưới là nơi đặt các cell pin. Phần vỏ được chia làm 2 thành phần: phía trên sử dụng chất liệu nhựa chống cháy theo tiêu chuẩn UL 94 V0, phía dưới sử dụng loại hợp kim nhôm tăng cường khả năng chống va đập và tản nhiệt.

Phía dưới gầm xe, VinFast trang bị một tấm giáp chắn bảo vệ thứ 2 cho cụm pin LFP bằng kim loại nặng hơn 2kg, được dập gân nổi cường lực, dày lên tới 2mm và được sơn tích điện chống rỉ sét. Toàn bộ khối pin này đều được VinFast xử lý chống nước theo tiêu chuẩn IP 67.

Hệ khung xe đẳng cấp: Sử dụng hệ khung ống có kích thước lớn, dày dặn, khung xe của Vento S mang lại cảm giác chắc chắn và ổn định ở mọi dải tốc độ. Khung xe của Vento S cũng như các mẫu xe máy điện khác của VinFast được nghiên cứu, thẩm định trong phòng nghiên cứu chuyên biệt và phải vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt. Nhờ đó, khả năng vận hành của Vento S được đánh giá vượt trội hơn nhiều các đối thủ về độ bền và đặc tính ổn định.

