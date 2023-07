Công trình kè sông Phó Đáy bị sập

Công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện, với mức đầu tư công trình là 19,5 tỷ đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu trong nước (rút gọn). Công trình gồm 2 hạng mục chính gồm xử lý sạt trượt khu vực đền Mẫu và xử lý sạt trượt trạm bơm Phú Bình II với tổng chiều dài khoảng 350m. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đơn vị thi công xây lắp là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Phú Thành An và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Long Khánh.

Tại khu vực đền Mẫu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã xảy ra sự cố sập toàn bộ bờ kè sông Phó Đáy, đồng thời xảy ra sụt lún, xuất hiện những vết nứt lớn trên toàn bộ phần diện tích sân đền Mẫu.

Đến ngày 28/6, khu vực đền Mẫu bắt đầu xuất hiện một số vị trí nứt nhỏ tại sân ngoài đền, ở vị trí giữa tường chắn bê tông và mái nghiêng. Chủ đầu tư cùng các đơn vị đã liên tục thực hiện quan trắc ngay sau đó. Tuy nhiên, tình trạng sụt lún khu vực đền diễn ra phức tạp, diễn biến chuyển vị nhanh và liên tục.

Từ 22-23h ngày 28/6, toàn bộ hạng mục công trình kè xây dựng mới ở khu vực đền Mẫu đã sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Phần tường chắn bê tông bị xô đổ hoàn toàn, hệ thống lan can, sàn bê tông gãy vỡ nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương lập rào chắn đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã đặt xong rào chắn cứng, biển cảnh báo nguy hiểm, canh gác nghiêm ngặt đề phòng nguy cơ mất an toàn. Xã Sơn Đông phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng canh gác, ngăn chặn người dân tự ý đi vào khu vực sạt lở và thông báo đến người dân toàn xã về sự cố, tổ chức tháo dỡ mái tôn khu vực trước cửa đền Mẫu, di chuyển tài sản, đồ thờ của đền Mẫu đến nơi an toàn.

Vụ việc không gây ra thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Công văn hỏa tốc

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng ngày 2/7, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã có văn bản hoả tốc, thực hiện các giải pháp tạm thời để khắc phục, xử lý sự cố sạt trượt sông Phó Đáy khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Theo đó, UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến khu vực Đền Mẫu (trừ công tác khắc phục sự cố của cơ quan đơn vị có thẩm quyền); chỉ đạo lực lượng công an, UBND xã Sơn Đông đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình khắc phục sự cố.

Sự cố gây sạt lở nhiều hạng mục.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh quay phim, chụp ảnh lại toàn bộ hiện trường trước khi tổ chức tháo dỡ, thu dọn hiện trường một phần các cấu kiện cần thiết để giảm tải cho cung trượt, hạn chế tiếp tục sạt trượt và đảm bảo an toàn cho công trình lân cận.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án xử lý tạm thời để đảm bảo ổn định cho cây Đề và Đền Mẫu; đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm năng lực để đề xuất giải pháp khắc phục sự cố đảm bảo an toàn cho khu vực Đền Mẫu và cây Đề di sản.

Trường hợp các giải pháp đề xuất mà không đảm bảo khả thi, chủ đầu tư chủ động xin ý kiến Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND huyện Lập Thạch, UBND xã Sơn Đông...

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Nông nghiệp & PTNT (Sở Xây dựng chuyên ngành) lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác giám định để xác định nguyên nhân gây sạt lở và sự cố công trình; báo cáo kết quả giám định, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý với UBND tỉnh; kinh phí thuê tư vấn giám định trước mắt do Chủ đầu tư chi trả.

Toàn bộ các hạng mục công trình kè xây dựng mới ở khu vực đền Mẫu đã sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện trình tự thủ tục và biện pháp khắc phục đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh, chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục triệt để các nguy cơ gây mất an toàn về tài sản, tính mạng con người.