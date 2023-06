Ngày 21/6, đại diện doanh nghiệp dự án (DNDA) Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết, đã có báo cáo gửi Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án 6 về sự cố lỗi kỹ thuật trong thi công cẩu, lắp dầm SuperT tại cầu Nghi Mỹ.

Theo đó, chiều ngày 19/5, nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ tại nhịp số 4 giữa trụ P3 và P4.

Trong quá trình thi công mọi việc diễn ra bình thường, đến khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc đang cẩu lắp phiến dầm tiếp theo thì xảy ra va chạm giữa phiến dầm đang cẩu lắp với phiến dầm đã lắp, ở cùng trong nhịp số 4. Từ đó dẫn đến hiện tượng một số phiến dầm bị nghiêng theo hướng về bên phải của cầu theo hướng tuyến.

Dầm cầu sau khi bị sập. Ảnh: HT

Có 7 dầm cầu bị hư hỏng trong vụ việc. Ảnh: HT

Sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan gồm DNDA, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Kết quả tìm hiểu và đánh giá của các bên cho thấy, trong quá trình cẩu dầm nhà thầu đã thi công theo đúng hồ sơ được duyệt.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, do thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao khoảng 40 độ, công nhân lái máy và người lao động làm việc ngoài trời với thời gian tương đối dài dẫn đến thiếu tập trung, gây sơ suất trong quá trình thao tác cẩu lắp phiến dầm.

Sau khi sự việc xảy ra, các bên đã đánh giá thiệt hại do sơ suất trong thao tác kỹ thuật của thợ lái máy cẩu, làm hư hại 4 phiến dầm, không có thiệt hại về người và nhà thầu cam kết sẽ chịu mọi chi phí phát sinh.

Riêng 3 phiến dầm bị nghiêng còn lại, nhà thầu sẽ chủ động mời đơn vị kiểm định độc lập, đánh giá lại chất lượng với sự chứng kiến của các bên liên quan. Sau khi có kết quả kiểm định, sẽ đưa ra quyết định trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ của dự án.

Đại diện DNDA cho biết: “Nghiêm khắc phê bình nhà thầu thi công và tư vấn giám sát trong công tác thi công, giám sát công trình. Đồng thời yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức họp, rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp đáng tiếc”.

Ngày 20/5, nhà thầu đã di dời xong toàn bộ các phiến dầm bị hỏng ra khỏi hiện trường về vị trí tập kết.

Ngày 25/5, Phòng An ninh Kinh tế Công An tỉnh Nghệ An có buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên liên quan.

Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Thời gian bảo hành của nhà đầu tư đối với dự án trong suốt thời gian thi công và khai thác vận hành gần 20 năm.

“Việc xảy ra là sơ suất nằm ngoài mong muốn của nhà thầu. Nhà thầu cam kết tự bỏ kinh phí để khắc phục, đúc lại các phiến dầm đã hỏng (mỗi phiến dầm trị giá khoảng 300 triệu đồng)”, đại diện DNDA cho biết.