Phòng vé cuối tuần qua tiếp tục là quãng thời gian trầm lắng dù có sự xuất hiện của khá nhiều phim mới. Có lẽ khán giả còn mải mê "đu idol" với concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai nên không mặn mà với việc ra rạp.

Theo Box Office Vietnam, Công tử Bạc Liêu chỉ thu về 6,4 tỷ đồng với hơn 70 nghìn vé bán ra trong 3 ngày cuối tuần qua, giảm hơn 1 nửa so với cuối tuần trước dù có sự góp mặt của Song Luân đến từ Anh trai say hi. Bộ phim đang có tốc độ bán vé chậm lại và hiện chỉ thu về 31,6 tỷ sau 10 ngày ra rạp, chật vật để hướng tới mốc 50 tỷ đồng.

Song Luân trong "'Công tử Bạc Liêu". Ảnh: CGV

Trong khi đó, hoạt hình Moana 2 tiếp tục giữ vững vị trí á quân với 4,8 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng doanh thu của phim sau hơn 2 tuần công chiếu lên 26,7 tỷ.

Phim hành động 18+ Kraven thợ săn thủ lĩnh vừa ra rạp cuối tuần qua chỉ xếp thứ 3 về doanh thu với hơn 4 tỷ đồng và 41 nghìn vé bán ra. Ngài Quỷ đứng thứ 4 với 2,9 tỷ đồng. Phim Hàn Quốc Gia đình hoàn hảo đánh dấu sự trở lại của "Ảnh đế" Jang Dong Gun dù nội dung cuốn hút nhưng đáng tiếc chỉ thu về 1 tỷ đồng doanh thu và xếp thứ 6 phòng vé.

Linh miêu: Quỷ nhập tràng vẫn rất bền bỉ khi lọt top 5 doanh thu phòng vé tuần qua với gần 2,4 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của phim lên 85,6 tỷ.

Cảnh trong phim "Mufasa: Vua sư tử". Ảnh: Disney

Cuối tuần này, phòng vé toàn cầu cũng như Việt Nam được dự báo sẽ được hâm nóng với sự trở lại của thương hiệu Vua sư tử đình đám đến từ Disney với phần tiền truyện khai thác về nhân vật Mufasa- cha của sư tử Simba. Mufasa: Vua sư tử đang có lợi thế là phim dành cho mọi đối tượng khán giả và sẽ chiếu sớm ở Việt Nam từ ngày 18/12, trở thành đối thủ đáng gờm với tất cả các bộ phim đang chiếu rạp.