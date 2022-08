Công ty của Bầu Đức bị soi về khoản lỗ lũy kế gần 4 nghìn tỷ

Theo đó, Kiểm toán nghi ngờ về khoản lỗ lũy kế hơn 3.938 tỷ đồng cùng những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh số 2.6, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Cụ thể, trong Thuyết minh 2.6, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022, HAG cho hay đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai. Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc việc với các bên liên quan cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan.

Theo đó, HAG có thể trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên cơ sở này, HAG tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tính đến ngày 30/6, báo cáo ghi nhận các khoản nợ của HAG là hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 3.300 tỷ đồng nợ ngắn hạn, hơn 5.700 tỷ đồng nợ dài hạn.

Tập đoàn này cho biết đang vay ngắn hạn ngân hàng 691 tỷ đồng tại Sacombank; 499,99 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),... Đối với trái phiếu, HAG ghi nhận 5.876 tỷ đồng do BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do TPBank thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do Công ty TNHH Chứng khoán ACB thu xếp phát hành …

Về kế hoạch phát triển, Hoàng Anh Gia Lai đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2ha tại Gia Lai, dự kiến tháng 11 tới sẽ bán sản phẩm ra thị trường. Năm tới, công ty sẽ triển khai nuôi 1 triệu con heo mang thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Các sản phẩm từ nuôi gà, heo và trồng chuối, chưa kể sầu riêng... sẽ mang lại dòng tiền lớn để HAG trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm, khi doanh thu tăng hơn 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng) chủ yếu ghi nhận do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp âm, song tính đến 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ của công ty.

Mới đây, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 60 triệu đồng lỗi vi phạm về công bố thông tin và 60 triệu đồng về lỗi không bố thông tin đầy đủ nội dung theo quy định. Đáng chú ý là khoản phạt lên đến 125 triệu của HAG liên quan đến khoản giao dịch với cổ đông năm 2021. HAG đã cho cổ đông cá nhân, cụ thể là ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), vay với số tiền 102 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

HAG không hề nêu tên khoản vay này trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, nhưng ghi rõ trong thuyết minh báo cáo hợp nhất cuối năm 2021.