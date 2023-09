Những giải pháp thiết thực từ PC Vĩnh Phúc

Trong công tác đầu tư xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã và đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch được giao. Việc hoàn thành các dự án góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

Về công tác quản lý kỹ thuật vận hành PC Vĩnh Phúc đã triển khai kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện, nhanh chóng xử lý các điểm có nguy cơ sự cố. Theo dõi chặt chẽ tình trạng mang tải trên lưới điện, kịp thời xử lý nhanh việc đầy tải, quá tải đường dây và TBA. Tăng cường sử dụng các thiết bị hiện đại để kiểm tra hệ thống điện bằng Flycam, máy ảnh siêu zoom, camera nhiệt…. và lập phương án xử lý ngay các tồn tại phát hiện sau kiểm tra. Đơn vị tăng cường bố trí lực lượng ứng trực, đặc biệt trong các ngày nắng nóng hoặc khi sắp xảy ra mưa bão, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, vật tư, phương tiện, nhanh chóng khôi phục cấp điện lại cho khách hàng khi sự cố xảy ra; thực hiện thí nghiệm định kỳ đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn ổn định. PC Vĩnh Phúc nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; các vi phạm khác về an toàn điện; phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chặt tỉa cây xanh, tháo dỡ các biển quảng cáo… có khả năng gãy, đổ vào đường dây, trạm biến áp.

Với những sự cố xảy ra, đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, nỗ lực nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Điển hình như sự cố vào 2h05 ngày 28/8/2023 do mưa bão lớn và sạt lở đất khiến cây thông nhiều năm tuổi gãy đổ vào đường dây 22 kV, làm gãy hai cột điện số 67, 68 đường dây 22 kV lộ 472 TBA 110 kV Tam Đảo, gây mất điện toàn bộ Khu du lịch Tam Đảo. Ngay sau khi xảy ra sự cố, PC Vĩnh Phúc đã nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chặt thêm 5 cây thông ở khu vực lân cận có nguy cơ đổ khi mưa bão để tránh xảy ra sự cố tương tự. Đến 23h53 ngày 28/8/2023, việc khắc phục sự cố đã hoàn thành, cấp điện trở lại an toàn ổn định cho toàn bộ Khu du lịch Tam Đảo.

Sự chung tay của các cấp, các ngành

Xác định việc đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định trong mùa mưa bão để cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp. Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Công điện số 03/CĐ-CT về việc chủ động phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông và lũ quét trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó các tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn cung cấp và sử dụng điện, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão có thể gây ra, Sở Công thương đã có văn bản số 642/SCT-QLNN ngày 26/4/2023 và văn bản số 1069/SCT-QLNN về việc đảm bảo an toàn lưới điện trước và trong mùa mưa bão năm 2023. Trong đó tập trung vào các nội dung: Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra công trình điện thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt đối với các khu vực xung yếu, dễ xảy ra sạt lở, ngập lụt nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố hệ thống điện; Phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện triệt để việc phát quang hành lang tuyến, tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn hành vi thả diều, vật thể bay trong khu vực có đường dây điện trên không, có nguy cơ xảy ra mất an toàn về điện; Bố trí đủ nhân lực, vật tư thiết bị ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố lưới điện, kịp thời hỗ trợ khách hàng sử dụng điện khi có nguy cơ xảy ra mất an toàn về điện, không để thiệt hại do lỗi chủ quan khi xảy ra sự cố lưới điện do thiên tai, mưa bão và phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Trong công tác tuyên truyền, PC Vĩnh Phúc đã phối hợp với các cơ quan báo chí, các cấp chính quyền địa phương tổ chức đa dạng các loại hình tuyên truyền. Cụ thể, công ty đã phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc… đưa tin, bài tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, về các biện pháp sử dụng điện an toàn nhất là trong mùa mưa bão; tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư; phát cẩm nang an toàn điện; thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại các nơi công cộng; tuyên truyền trên màn hình chờ tại các chung cư, nhà hàng, khách sạn; đăng tin trên websie nội bộ và trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube... để phổ biến rộng rãi đến người dân.

Vào mùa mưa bão, PC Vĩnh Phúc khuyến nghị khách hàng sử dụng điện kiểm tra rà soát, kịp thời sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện trong gia đình, sử dụng điện an toàn khi xảy ra mưa bão; yêu cầu các hộ sử dụng điện thay thế dây dẫn sau công tơ không đảm bảo tiêu chuẩn, dây dẫn chắp nối có nguy cơ chạm chập, gây mất an toàn cho khách hàng sử dụng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự chung tay của các cấp các ngành, PC Vĩnh Phúc nỗ lực vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2023.

Đình Sơn