Hội nghị hướng tới giúp người dân hiểu rõ thông tin khi Nhà máy vận hành điều tiết hồ chứa, vận hành phát điện; các quy định về phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa; các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước và cách phòng, tránh; nâng cao hiệu quả trong công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Hơn 100 hộ dân và cán bộ thôn, xã trên địa bàn đã đến tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy điện Đồng Nai

Tại hội nghị, người dân đã được các cán bộ chuyên trách của Công ty Thủy điện Đồng Nai giới thiệu về hai Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, vai trò của hai nhà máy trong việc cung cấp điện năng, giảm lũ và điều tiết nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt cho vùng hạ du.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành Công ty Thủy điện Đồng Nai trình bày nội dung tuyên truyền. Ảnh: Thủy điện Đồng Nai

Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung tuyên truyền các đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về khai thác bảo vệ tài nguyên nước, môi trường các hồ chứa thủy điện; các hoạt động không được phép, mức xử phạt các vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, hành lang bảo vệ nguồn nước và các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước cùng cách phòng, tránh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Thủy điện Đồng Nai và UBND xã Đinh Trang Thượng đã nhấn mạnh và nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các hiệu lệnh điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình lao động sản xuất tại lòng hồ Công trình Thủy điện Đồng Nai 3.

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 là công trình đặc biệt với dung tích 1.690,10 x 106 m3,chiều dài đập là 572 m và chiều cao đập lớn nhất là 108 m. Theo Công ty Thủy điện Đồng Nai, kể từ khi thành lập, công ty đã phối hợp với địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự và an toàn hồ chứa. Tuy nhiên do diện tích lòng hồ rộng lớn, hành lang tiếp giáp với nhiều xã thuộc địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông nên công tác đảm bảo an toàn cho công trình còn gặp nhiều khó khăn cần sự chung tay, góp sức từ các ban ngành, địa phương và đặc biệt là các hộ dân các xã thường xuyên tổ chức sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản.

Ông Hồ Sĩ Hưng - Phó Giám đốc công ty Thuỷ điện Đồng Nai phát biểu cảm ơn sự phối hợp của chính quyền và bà con nhân dân xã. Ảnh: Thủy điện Đồng Nai

Nằm trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Thủy điện Đồng Nai có một số món quà trao tặng cho địa phương và bà con tại xã Đinh Trang Thượng bao gồm 10 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời phục vụ công trình công cộng trị giá 20 triệu đồng, 1000 quyển vở cho các em học sinh trị giá 15 triệu đồng và 100 áo phao cho bà con sinh sống trên khu vực lòng hồ.

Trao tặng vở cho các em học sinh. Ảnh: Thủy điện Đồng Nai

Trao tặng áo phao cho người dân sinh sống tại Hồ Thủy điện Đồng Nai 3. Ảnh: Thủy điện Đồng Nai

Quốc Tuấn