Ngày 29/4, hàng nghìn xe máy từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai di chuyển khắp trên các tuyến về miền Tây.

Chạy suốt quãng đường dài gần 200km, khi đi qua quốc lộ 80, địa phận quận Thốt Nốt, ngay cửa ngõ TP Cần Thơ tiếp giáp với các tỉnh Đồng Tháp và An Giang, mọi người được CSGT phát nước suối, khăn lạnh.

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ không quên dặn dò mọi người "chạy xe cẩn thận, an toàn”. Lực lượng CSGT cũng tuyên truyền, nhắc nhở mọi người duy trì các biện pháp an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phát nước suối, khăn lạnh cho người dân dịp lễ 30/4 -1/5. Ảnh: CSGT Cần Thơ

Anh Nguyễn Quốc Khải, 36 tuổi, công nhân ở Đồng Nai chở vợ về quê ở Kiên Giang cho biết, suốt quãng đường gần 200 trăm cây số, khi đến địa phận TP Cần Thơ anh rất mệt.

“Nắng nóng, kẹt xe khắp nơi nên khi đến địa phận TP Cần Thơ, vợ chồng tôi đã thấm mệt. Khi nhận được chai nước suối, chiếc khăn lạnh của CSGT tặng, tôi cảm thấy vui, ấm lòng. Tôi mong những hình ảnh đẹp, thân thiện này sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn”, anh Khải chia sẻ.

Người dân đi ngang quốc lộ 80 nhận nước suối, khăn lạnh từ CSGT. Ảnh: CSGT Cần Thơ

Bà con ấm lòng, vui vẻ khi nhận món quà nhỏ nhưng nghĩa tình. Ảnh: CSGT Cần Thơ

Những chai nước suối được CSGT phát trong buổi sáng 29/4. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động thường niên của cơ quan này mỗi dịp người dân về quê ăn Tết hoặc các dịp nghỉ lễ.