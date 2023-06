Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) thông tin tại “Hội nghị phát động thực hiện Chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ tại TP.HCM năm 2023” do Ban An toàn giao thông TP tổ chức vào chiều 13/6,

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, thống kế trong 5 tháng đầu năm, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 44.000 trường hợp vi phạm tốc độ, chiếm 17% số vụ được phát hiện, xử lý vi phạm luật giao thông trên toàn thành phố.

Trong thời gian tới, PC08 sẽ căn cứ kế hoạch của Ban ATGT TP.HCM ban hành để tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP xây dựng kế hoạch triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ tại TP.HCM.

“Chúng tôi sẽ chia làm hai giai đoạn: từ 13/6 đến trước 1/7, thực hiện tuyên truyền; từ 1/7 trở đi sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý.

Trong đó, lực lượng CSGT là nòng cốt tham mưu, phối hợp với Ban ATGT để triển khai có hiệu quả chuyên đề nhằm kéo giảm tình hình tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm tốc độ cũng như đảm bảo an toàn lưu thông trên đường, giúp người dân đi an toàn về hạnh phúc”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Từ ngày 1/7, CSGT TP.HCM mở cao điểm tuần tra, xử phạt vi phạm tốc độ. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết, chiến dịch này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại TP.HCM năm 2023.

Chiến dịch gồm hoạt động tuyên truyền và công tác cưỡng chế. Cụ thể, hoạt động tuyên truyền thực hiện từ ngày 13/6 - 31/8 trên các phương tiện thông tin, website và nền tảng mạng xã hội; phổ biến video clip tại các đơn vị vận tải hành khách, bến xe khách, bệnh viện, trường học, ký túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân; tổ chức sự kiện chủ đề “Sang đường an toàn” tại một trong các trường tiểu học tham gia dự án “Trường học an toàn”…

Trong khi đó, công tác cưỡng chế do lực lượng CSGT TP.HCM và các quận, huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện từ 1/7 – 31/8.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức đoàn thể thành viên cũng như các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông điệp “Hãy tuân thủ tốc độ quy định” và cảnh báo “Tốc độ lái xe càng cao thì nguy cơ xảy ra va chạm càng tăng và hậu quả có thể càng nghiêm trọng”;

Tuyên truyền thông điệp Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm va chạm giao thông có nguyên nhân liên quan đến hành vi vi phạm tốc độ.