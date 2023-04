Trao đổi với PV VietNamNet liên quan đến vụ xe Honda City đang chạy trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình thì đâm phải khối đá to, cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) xác nhận: "Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc và hẹn gặp anh Lương Quang Chung (chủ xe-PV) để phối hợp xác minh thêm vào sáng mai, ngày 25/4".

Cũng theo vị cán bộ này, bước đầu đơn vị đã trích xuất dữ liệu từ camera giao thông để kiểm tra và sẽ làm rõ thêm trong buổi làm việc với chủ xe.

Hiện trạng xe Honda City của anh Lương Quang Chung và tảng đá đâm phải đêm ngày 16/4.

Anh Lương Quang Chung (quận Tây Hồ, Hà Nội), chủ xe Honda City bị tai nạn, cho biết, anh có đủ bằng chứng về đơn vị vận tải làm rơi khối đá lớn này. Hình ảnh khối đá ước chừng 100kg bất thình lình xuất hiện trước mũi xe anh trên cao tốc đã được camera hành trình trên xe ghi lại khá rõ. Khối đá này không phải là vật liệu xây dựng thông thường mà là đá thạch anh phục vụ cho chế tác đồ phong thủy hoặc đúc tượng. Quan trọng hơn, đó là một bưu kiện hàng hóa có bao bì bọc ngoài ghi rõ tên người gửi, người nhận. Đơn vị vận chuyển là công ty Gia Hân Logistics cũng đã xác nhận việc làm rơi đá với anh Chung.

Khi xảy ra tai nạn, một cán bộ CSGT cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ và hướng dẫn anh trình báo cung cấp video, hình ảnh đến Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3.

Hiện tại, anh Chung đã yêu cầu đại lý Honda Ninh Bình tạm dừng sửa xe để giữ nguyên hiện trạng, đồng thời chuẩn bị các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của mình để cung cấp cho CSGT.

Tuy nhiên, liên quan đến việc đền bù sửa chữa xe do làm rơi đá, anh Lương Quang Chung cho hay, phía bên giao hàng công ty Gia Hân Logistics vẫn chưa hề liên lạc lại với anh như đã hứa.

Video từ camera hành trình trên xe anh Chung ghi lại diễn biến khoảnh khắc đâm phải tảng đá trên cao tốc.

Cung cấp thông tin tới PV VietNamNet, luật sư Đặng Thành Trí – Công ty Luật Đặng Thành (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 và điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì hàng hóa vận chuyển trên phương tiện giao thông đường bộ phải được xếp trên xe gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi dọc đường và không gây cản trở việc điều khiển xe.

"Như vậy, việc làm hàng hóa (tảng đá) rơi vãi và nằm chắn trên làn đường cao tốc của xe vận chuyển hàng hóa này đã vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gây tai nạn cho xe ô tô khác trong trường hợp xe ô tô này đang di chuyển đúng quy định pháp luật (giữ khoảng cách an toàn, chạy đúng làn đường, tốc độ quy định trên đường cao tốc). Do đó, chủ phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa bị rơi vãi có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hai phát sinh liên quan đến tai nạn này cho chủ xe ô tô bị thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 584 và Khoản 1 Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015", luật sư Trí nói.

Ngoài ra, việc chằng buộc hàng hóa không cẩn thận để rơi vãi xuống đường gây ra tai nạn giao thông cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng theo quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Trong trường hợp bên công ty vận tải không chịu thoả thuận bồi thường thiệt hại, chủ xe Honda City là anh Lương Quang Chung có thể khởi kiện để đòi lại quyền lợi cho mình.

Trao đổi với PV VietNamNet về quy trình xử lý các trường hợp tai nạn như trên, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội hướng dẫn: "Trong trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường cao tốc, trước tiên người điều khiển phương tiện phải báo với cơ quan chức năng để lực lượng thực thi công vụ tới bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới vụ TNGT. Từ hiện trường vụ tai nạn sẽ có định hướng điều tra nhằm làm rõ khách quan vật cản là tảng đá xuất hiện trên đường cao tốc, để có kết luận xác đáng vụ tai nạn giao thông đó.

"Đã là vụ TNGT thì phải báo với cơ quan chức năng để họ giải quyết vụ việc, trừ những vụ va chạm nhẹ mà các bên liên quan tự thỏa thuận được với nhau", Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ lưu ý.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/4, anh Lương Quang Chung cùng vợ đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình (hướng đi Ninh Bình), đoạn qua Hà Nam, bằng ô tô Honda City thì bất ngờ đâm trúng một vật cản có kích thước to ngay trước mũi xe.

Báo giá từ Honda Ninh Bình cho các hạng mục sửa chữa và phục hồi chiếc Honda City của anh Chung.

Cú đâm mạnh khiến xe ô tô của anh Chung hư hỏng nặng cụm đầu xe bên phải, túi khí trong xe nổ bung. Xe đang nằm tại đại lý Honda Ninh Bình để chờ sửa chữa. Tổng số tiền để sửa xe lên tới gần 70 triệu đồng và mất khoảng 3 tuần mới có thể hoàn thành.

Sau tai nạn, anh Chung kiểm tra phát hiện vật cản mình đâm phải là một tảng đá thạch anh to nguyên khối màu hồng có kích thước 30x40cm, ước nặng 100kg. Cách đó vài chục mét là một xe tải chở hàng đang đỗ ở làn khẩn cấp và rời đi luôn sau 2 phút.

Đây là bưu kiện được gửi từ Hà Nội đi Lâm Đồng với địa chỉ giao- nhận khá rõ. Qua tìm hiểu, anh Chung được biết, người bán thuê đơn vị vận chuyển Dixere của công ty Adam Việt (có trụ sở ở đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) làm dịch vụ, sau đó, công ty này thuê tiếp công ty Gia Hân Logictics có địa chỉ ở Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, khi liên lạc yêu cầu công ty Gia Hân bồi thường thì anh chỉ nhận được lời hứa sẽ xứ lý và đến nay, đã 1 tuần trôi qua, công ty này vẫn im lặng. Trao đổi với VietNamNet thì phía công ty cho rằng, tai nạn xảy ra là do chủ xe lái kém.

