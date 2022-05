Con gái kín tiếng của Bầu Đức, những cú ra tay âm thầm lộ dần vị thế

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố giao dịch cổ phiếu đối với người có liên quan nội bộ công ty. Đó là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), chủ tịch HAG

Công bố nêu rõ, bà Đoàn Hoàng Anh đã hoàn tất giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu HAG, với số tiền gần 10 tỷ đồng với thị giá HAG trong phiên ngày 5/5 là 9.900 đồng/cp , nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại doanh nghiệp của cha mình lên 9 triệu đơn vị, tương đương 0,97% vốn công ty.

Đáng chú ý, bà Đoàn Hoàng Anh giao dịch mua vào số lượng lớn cổ phiếu của HAG trong bối cảnh cổ phiếu HAG liên tục rớt giá trong một tháng qua, từ mức 13.000 đồng/cp từ hồi đầu tháng 4, giảm 30% xuống còn 9.400 đồng/cp

Đây cũng không phải lần đầu tiên bà Hoàng Anh gây sự chú ý khi chi hàng chục tỷ đồng để mua vào lượng lớn cổ phiếu của cha mình trong lúc cỏ phiếu này đang đà tụt giảm.

Trước đó, vào tháng 8-9/2021, chính con gái vị chủ tịch HAG đã chi ra 40 tỷ đồng để sở hữu 8 triệu cổ phiếu HAG, chính thức sở hữu 0,86% vốn hóa doanh nghiệp này. Sau đợt giao dịch đó, cổ phiếu HAG được đà tăng giá gấp 3 lần, từ mức 5.000 đồng lên gần 15.000 đồng/cp, giúp khoản đầu tư của bà Hoàng Anh lãi hàng chục tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2022 của HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cân đối chi phí cũng như cải thiện hợp lý trong kinh doanh nên quý đầu năm 2022, HAG đạt lợi nhuận 258 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 69 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này do hoạt động kinh doanh bán trái cây, bán heo thịt và bán hàng hóa, dịch vụ chuyển biến tích cực.

Với kết quả kinh doanh tốt trong quý I, HAG đã đạt 17% kế hoạch doanh thu và 23% mục tiêu lợi nhuận trong năm 2022. Theo kế hoạch, năm 2022 HAG đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, tăng lần lượt 119% và 775% so với năm 2021.

Lần đầu tiên bà Đoàn Hoàng Anh xuất hiện trên truyền thông trong lần khởi công công trình ở Myanmar vào năm 2014, khi đó mới 24 tuổi. Sau Hoàng Anh, bầu Đức còn có hai người con trai khác. Cả 3 con của bầu Đức đều sống và học tập tại Singapore từ nhỏ.

Tuy nhiên, đến năm 2020 bà Hoàng Anh mới thực sự gây được chú ý với giới truyền thông hơn khi đứng tên 24,5% góp vốn vào hệ thống cafe Ông Bầu của Công ty Cổ phần Cà phê Ông Bầu, cùng với Võ Quốc Lợi, con trai ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng)

Báo cáo tài chính quý 1/2022 của HAG

Bà Hoàng Anh được cho là khá mát tay trong những đợt đầu tư lớn vào cổ phiếu HAG khi các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai có tâm lý buông xuôi, tháo chạy. Tuy nhiên, khi bà chính thức là cổ đông với tỷ lệ cao thì cổ phiếu HAG tăng giá chóng mặt, đạt đỉnh cao nhất trong 3 năm khi ở mức 15.700 đồng/cp vào phiên ngày 17/1.

Sau hai đợt chi tiền tỷ bắt đáy cổ phiếu HAG của con gái bầu Đức, một thời gian sau cổ phiếu của HAG tăng dựng đứng. Nhưng đợt mua 1 triệu cổ phiếu lần này, thị giá của HAG giảm 11% sau hai phiên liên tiếp, từ mức 9.900 đồng xuống mức 8.800 đồng.

Tuy nhiên, hai lần đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu HAG trước đó của bà Hoàng Anh trong bối cảnh thị trường chứng khoán thời điểm đó rất hấp dẫn, nhưng lần này, nhà đầu tư có tâm lý quay lưng với thị trường khi Vn-Index liên tiếp mất điểm, hiện giằng co ở mức 1.300 điểm.

Ngọc Cương