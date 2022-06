Cú hole in one nhận xe hơi hạng sang

Đây là giải đấu chào mừng thành công của đại hội CLB Doanh Nhân Hà Tĩnh phía Nam lần thứ I - nhiệm kỳ 2022-2027.

Lễ công bố giải

Theo BTC, giải đấu lần này được chia thành 04 bảng tùy theo điểm chấp của từng golfer bao gồm: Giải Vô địch; Bảng A, Bảng B, Bảng C và Bảng khách mời (Nhất – Nhì – Ba); các giải Kỹ thuật.

Ngoài cúp và các giải thưởng do Ban tổ chức (BTC) trao tặng, các golfer còn có cơ hội “săn” các giải thưởng Hole in One vô cùng giá trị là 02 xe hơi hạng sang cùng nhiều tiền mặt và hiện vật.

Giải chính thức khởi tranh ngày 10/7/2022 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với sự tham dự của hơn 120 golfer.