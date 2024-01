VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Thị Bích (SN 1987, ở Sơn La) lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang TAND cùng cấp để xét xử. Theo hồ sơ vụ án, Bích có 4 con, con nhỏ nhất sinh năm 2021. Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào ngày 30/3/2018, Nguyễn Thị Bích được TAND huyện Mộc Châu, Sơn La giải quyết ly hôn với anh Ngô Văn T. (SN 1985, ở Sơn La). Đến đầu năm 2020, Bích quen biết rồi chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Đăng C. (SN 1976, ở Hải Dương), cả hai thuê nhà trọ tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình sinh sống, Bích và anh C. có 1 con chung là cháu Nguyễn Đăng Khôi (SN 2021). Ngày 8/6/2023, Bích và anh C. làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Hải Dương.

Thời điểm đang chung sống như vợ chồng với anh C., Bích lên mạng xã hội Facebook và làm quen với anh Nguyễn Văn H. (SN 1987, ở Thường Tín, Hà Nội). Người phụ nữ 4 con và anh H. phát sinh tình cảm và nhiều lần cùng nhau thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sập bẫy

Đến khoảng tháng 8/2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Bích nhắn tin cho anh H. nói dối là mình đã mang thai, đứa con là “giọt máu” của anh H. Bích thông báo cho người tình rằng mình bị động thai, phải nằm dưỡng thai tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và yêu cầu anh H. chuyển tiền cho Bích.

Đến tháng 5/2021, Bích nhắn tin cho anh H. thông báo đã sinh được con gái đặt tên là Nguyễn Thị Trang Anh (gọi là Nhím) và do sinh non nên con bị mắc bệnh về não bộ, thính giác…, cần phải đưa vào bệnh viện trong TP HCM để chữa trị.

Để cho anh H. thêm tin tưởng, Bích truy cập vào mạng Internet tìm kiếm và tải về máy điện thoại các hình ảnh trẻ em đang nằm điều trị tại bệnh viện, rồi gửi qua ứng dụng Zalo cho tình nhân.

Tin tưởng nhân tình đưa thông tin thật cho mình, từ tháng 8/2020- 3/2022, anh H. nhiều lần chuyển tiền để Bích dưỡng thai, chữa bệnh cho con tổng cộng 878 triệu đồng.

Quá trình chuyển tiền cho Bích, anh H. nhiều lần gọi điện thoại hẹn gặp, thăm con nhưng Bích lấy nhiều lý do như đang ở TP HCM, do dịch bệnh Covid- 19 để né tránh, không cho anh H. gặp, qua đó chiếm đoạt tiền của người cả tin.

CQĐT làm rõ, ngoài “lừa tình” như đã kể trên, Bích còn thực hiện hành vi lừa đảo khác đối với anh H. Cụ thể, khoảng tháng 6/2021, Bích nói với anh H. rằng chị ta có 2 mảnh đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và sẽ nhờ người quen làm thủ tục sang tên cho anh H.

Trong đó, có 1 mảnh đất là đất đồi do bố mẹ Bích để lại, chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh thứ hai đã có sổ đỏ là của dì Bích, sẽ sang tên chuyển nhượng lại cho Bích vì trước đó dì đã cầm tiền của chị ta.

Bích bảo anh H. chuyển tiền để người chú họ tên “Tiến” làm thủ tục sang tên. Để anh H. tin tưởng, Bích mua sim rác, tạo nick Zalo “Tiến thủy”, đóng giả là chú họ của Bích, nhắn tin nói chuyện với anh H. về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho anh H.

Đồng thời Bích mua 1 sim điện thoại rác khác đóng giả là cán bộ công an tên “Bảo” nhắn tin với anh H. nói chuyện về việc đang giải quyết việc tranh chấp về việc dì của Bích sẽ đền bù cho Bích 1 mảnh đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngày 11/1/2022, Bích truy cập vào mạng xã hội Facebook, tìm hiểu và tải về điện thoại hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị làm mờ các thông tin chủ sở hữu rồi gửi cho anh H. Bích nói đó là thửa đất của dì.

Do tin tưởng người tình, anh H. đã chuyển khoản cho bị can hơn 124 triệu đồng theo yêu cầu của Bích. Đến đầu năm 2023, anh H. tự tìm hiểu, biết được nhân tình của mình đang chung sống với người đàn ông khác và câu chuyện về đứa con gái sinh non cùng mảnh đất chỉ là bịa đặt.

Lúc này, anh H. đòi lại tiền thì Bích lẩn tránh, không trả. Cuối cùng anh đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bích đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.