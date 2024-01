Ngày 25/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Lĩnh (SN 1976, ở Khánh Hoà) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lĩnh không có việc làm ổn định. Anh ta dùng tên gọi khác (Lê Sỹ Linh hoặc Lê Văn Linh) mạo danh, tự giới thiệu với mọi người rằng đang làm việc ở Bộ Công an, có thể xin việc làm, hoặc xin đi học tại các trường trong ngành công an.

Theo cáo buộc, năm 2014, chị U. (SN 1978, ở Hoàng Mai, Hà Nội) có nhu cầu xin việc cho các cháu của mình vào biên chế ngành công an. Gặp chị U., Lĩnh tự giới thiệu đang công tác tại Tổng cục 3 - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, xin được cho các cháu của chị U. vào biên chế ngành công an.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: HM

Tin lời Lĩnh, chị U đã giới thiệu và nhờ anh ta xin cho 5 trường hợp là họ hàng, người quen của chị U. Khoảng tháng 7/2014, ông N.V.C (SN 1963, quê Nam Định, là chú họ của chị U.) nhờ chị xin việc cho cậu con trai là anh N.Đ.G (SN 1990), vừa tốt nghiệp trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội nhưng chưa có việc làm.

Khi chị U. nhờ Lĩnh “chạy việc”, bị cáo đồng ý và đưa cho chị bộ hồ sơ tự khai lý lịch để xin cho anh G. vào làm việc tại Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an với chi phí là 700 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ chú họ, chị U. trực tiếp đưa tiền hoặc nhờ người khác chuyển tiền cho Lĩnh.

Khoảng tháng 8/2014, anh N.G.K (SN 1992, ở Nam Định, là em họ của chị U.) vừa tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp nhưng chưa có việc làm nên gia đình anh đã nhờ chị U. xin việc cho.

Chị U. lại tìm Lĩnh để nhờ. Lần này bị cáo cũng nói anh K. làm hồ sơ lý lịch để xin vào làm việc tại Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an với chi phí 700 triệu đồng. Sau đó gia đình anh K. đã thông qua chị U. chuyển tiền cho Lĩnh.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Lĩnh dùng chi tiêu cá nhân hết rồi cắt đứt mọi liên lạc với chị U.

Ngày 6/9/2016, chị U. gửi đơn tố cáo Lĩnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội. Kết quả xác minh của CQĐT cho thấy, từ tháng 7/2014 đến nay, Cục A85, C50 Bộ Công an và Công an TP Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ và các trường hợp tuyển dụng vào ngành công an nhân dân cá nhân nào có tên N.Đ.G, N.G.K… Và Tổng cục 3, Bộ Công an cũng không có nhân viên nào tên là Lê Sỹ Lĩnh.

Cáo trạng cho rằng, ngoài việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại tại Hà Nội, từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, Lĩnh còn cùng với Nguyễn Thị Bích Vâng (SN 1965, ở Hải Châu, Đà Nẵng) và Phạm Thị Năm (SN 1965, ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Đà Nẵng thông qua hình thức xin việc làm.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Năm, Vâng và Lĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28/6/2017, TAND quận Ngũ Hành Sơn xét xử và tuyên phạt Năm 4 năm 6 tháng tù, Vâng 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Lĩnh bỏ trốn, sau đó bị bắt theo quyết định truy nã.

Cáo buộc cho rằng, tổng số tiền Lĩnh lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại là 3,9 tỷ đồng.