Cử người canh trụ sở công an, nhóm thanh niên ‘dàn trận’ đua xe

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa ngăn chặn, bắt hàng chục "quái xế" tụ tập, đua kéo xe trái phép trên QL1.

Nhóm thanh niên tổ chức đua, kéo xe bị công an bắt. Ảnh: Công an

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSGT phát hiện vào khoảng 23h ngày 30/7 đến rạng sáng hôm sau, nhóm "quái xế" khoảng 50 người đến từ tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An hẹn nhau trên mạng xã hội đến Tiền Giang để tổ chức đua xe trái phép.

Công an tỉnh Tiền Giang đã phân công nhiều cán bộ, chiến sĩ lên phương án chốt chặn trên QL1 đoạn quan địa bàn huyện Châu Thành và TP Mỹ Tho.

Đến khoảng 5h15 ngày 31/7, thấy không có công an, các nhóm "quái xế" di chuyển trên quốc lộ đến xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, chuẩn bị đua. Nhóm quái xế cho người cảnh giới trước trụ sở của công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy công an rời trụ sở.

Lực lượng Công an Tiền Giang đã mật phục và phát hiện một nhóm chặn QL1, đoạn xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho chuẩn bị đua. Lúc này, lực lượng công an khép kín vòng đua từ ngã 3 Trung Lương (TP Mỹ Tho) lên ngã 4 Đồng Tâm ( huyện Châu Thành).

Khi các "quái xế" bỏ chạy về hướng ngược lại thì bị công an ra tín hiệu buộc dừng xe. Các "quái xế" quay đầu chạy tán loạn.

Công an đa khống chế, bắt 24 người và thu giữ 18 xe máy các loại, trong đó có nhiều "xe cọp".