Cụ ông 79 tuổi gây sốt khi chế tạo xe điện để chở vợ đi dạo

Câu chuyện cụ ông 79 tuổi chế tạo chiếc xe lăn lai xe đạp điện để dành cho vợ của mình hiện đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, ông Kevin Harvey 79 tuổi ở New Zealand đã quyết định chế tạo ra một chiếc xe đặc biệt để có thể dễ dàng đưa vợ mình – bà Beverly 89 tuổi, người bị mắc chứng sa sút trí tuệ đi lại trong khu phố của họ.

Chân dung cặp vợ chồng bên chiếc xe “độc nhất vô nhị” (Ảnh: RNZ)

Vốn là một thợ mộc và từng có thời gian làm việc tại nhà máy điện, ông Kevin Harvey đã mày mò và sáng tạo ra một chiếc xe lăn lai xe điện. Chiếc xe độc đáo này có phần gợi nhớ đến mẫu xe xích lô ở Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là chiếc xe này có thể tháo rời phần xe lăn và xe đạp một cách dễ dàng. Nhờ đó, ông bà vẫn có thể sử dụng riêng biệt chiếc xe lăn hoặc xe đạp điện khi cần.

Ông Kevin đã mất thời gian khá lâu để chế tạo chiếc xe đạp lai xe lăn này (Ảnh: RNZ)

Nhằm đảm bảo an toàn cho vợ mình, ông Kevin Harvey còn cẩn thận làm thêm dây đai an toàn để tránh việc bà bị ngã ra ngoài khi đang di chuyển. Chiếc “xe lai” này còn có thêm cả phanh đĩa và phuộc trước giúp cân bằng và ổn định thân xe. Chiếc xe này có tốc độ tối đa 20 km/h do bà Beverly không thích đi quá nhanh.

Hai người thường xuyên sử dụng chiếc xe này (Ảnh: Newsfounded)

Trước khi để vợ mình ngồi lên xe, ông Kevin Harvey đã nhiều lần sửa chữa, lái thử và bảo dưỡng xe liên tục. Ông muốn chiếc xe khi được vợ mình ngồi lên sẽ là sản phẩm tốt nhất và đảm bảo được an toàn cho bà trong quá trình di chuyển.

Chiếc xe được xem như là minh chứng tình yêu của hai người (Ảnh: RNZ)

Nhờ tình yêu với vợ mình, ông Kevin Harvey đã chế tạo ra một chiếc xe “có một không hai” và thậm chí nó còn được xem là biểu tượng tình yêu của hai người. Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Kevin Harvey vợ mình rất thích chiếc xe độc đáo này. “Bà ấy thích việc được ngồi trên xe và đi quanh khu phố để nói chuyện với mọi người”, ông cho hay. Thậm chí, từ khi có chiếc xe độc đáo này, bà Beverly còn thường xuyên rủ chồng mình đi dạo chơi hay đi ngắm bình minh ở biển.

Theo RNZ

